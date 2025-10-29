Horas decisivas para Franco Colapinto en Alpine: aseguran que Flavio Briatore "ha tomado su decisión"

Las próximas horas serán clave para conocer cuál será el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 . Según adelantó el portal italiano AutoRacer, el ejecutivo Flavio Briatore “finalmente ha tomado su decisión” y el piloto argentino será confirmado por una temporada más con Alpine .

El anuncio oficial, de acuerdo con la publicación firmada por Paolo D’Alessandro y Piergiuseppe Donadoni , se realizaría durante el Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo 9 de noviembre en Interlagos. “ Franco Colapinto ha sido confirmado y permanecerá en Alpine en 2026. Se espera que el anuncio se produzca en torno al próximo GP, en Brasil. El equipo siempre ha apoyado al piloto argentino, a pesar de las dificultades iniciales”, señala el artículo.

La decisión se enmarca en una etapa de profundas transformaciones dentro de la escudería francesa, que en 2026 abandonará su rol de constructor para convertirse en equipo cliente de Mercedes. El cambio incluye el cierre del departamento de motores de Viry-Châtillon y la adopción de la Power Unit Mercedes, en busca de un mejor rendimiento tras años de resultados discretos (a malos).

El medio Racing News 365 también confirmó la versión y aseguró que “el joven de 22 años volverá a ser compañero de Gasly en el equipo francés de F1, aunque no está claro cuántos años durará el nuevo contrato”.

La continuidad de Pierre Gasly como referente del equipo y la posible renovación de Franco Colapinto refuerzan la estrategia de estabilidad de Alpine ante la revolución reglamentaria de 2026.

“El equipo ha visto una evolución en él, como demuestran sus recientes buenos resultados”, destacó AutoRacer. En el último Gran Premio de México, Colapinto volvió a mostrar solidez al enfrentarse directamente con Paul Aron durante la primera sesión de entrenamientos libres, consolidando su posición frente a otros candidatos.

En diálogo con el medio alemán Auto Moto Sport, Flavio Briatore dejó entrever que la continuidad del argentino está prácticamente sellada. “Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre”, expresó el asesor principal de Alpine, quien encabeza la reestructuración deportiva del equipo.

flavio briatore franco colapinto Flavio Briatore apuesta por la estabilidad en el equipo, con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos titulares en 2026. Instagram @alpinef1team

El desempeño del joven de Pilar, junto con la presión mediática y el entusiasmo de los fanáticos latinoamericanos, ha impulsado las expectativas sobre su renovación.

La palabra de Franco Colapinto en México

Consultado por la cadena DAZN durante el Gran Premio de México, el piloto argentino prefirió mantener la cautela respecto a su futuro. “Estamos a mediados de octubre, dentro de poco se van a cerrar todos los asientos para el año que viene”, dijo Colapinto.

Ante una pregunta directa del periodista sobre si había alguna duda acerca de su continuidad —tras destacar que “este año le estás ganando en carrera a Pierre (Gasly)”—, el piloto respondió entre risas e incomodidad: “Yo qué sé... no, no... A ver, cada uno tiene su opinión y creo que últimamente las opiniones por lo menos no están...”.

franco colapinto1 Franco Colapinto, cada vez más cerca de su renovación con Alpine. Shutterstock

Luego, intentó una respuesta más protocolar: “No hay muchos rumores, no hay mucho por hacer y creo que como equipo hay que trabajar para tener un mejor auto y después enfocarnos en lo que viene. Yo me enfoco en el presente, de carrera en carrera y ojalá tener un buen finde acá. Después, obviamente, no soy yo el que elige”.