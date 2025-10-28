El sincericidio de Steve Nielsen, director de Alpine, en apoyo a Franco Colapinto: "El auto era..."

El presente de Alpine dista mucho de ser el ideal. Los resultados no acompañan, el monoplaza no responde y tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly deben lidiar con un coche que carece de ritmo competitivo. Pese a ello, dentro del equipo hay consenso: el problema no pasa por los pilotos.

Durante el Gran Premio de México, ambos autos quedaron relegados y nuevamente evidenciaron estar lejos del resto . El argentino logró mantenerse cerca de Gasly durante casi toda la prueba, aunque la bandera azul y un Virtual Safety Car en las últimas vueltas impidieron que pudiera adelantarlo.

A pesar del resultado (anecdótico, a esta altura) la situación de Colapinto dentro de Alpine sigue siendo positiva: el equipo valora su consistencia y lo ve como parte del proyecto a futuro.

Gasly fue el primero en poner en palabras la frustración del equipo: “Hubo un par de estrategias que evaluamos y ésta no era realmente la que apuntábamos inicialmente. Así que sólo necesito revisarlo con el equipo para entender por qué. Al final simplemente somos demasiado lentos”, reconoció el francés.

“Logré hacer una buena salida, adelanté a dos o tres coches. En cinco o seis vueltas me pasaron y luego estamos solos atrás”, añadió, retratando el difícil escenario que atraviesan ambos Alpine .

En la misma línea, Colapinto intentó mantener la calma: “No hay mucho más que rescatar, pero estoy seguro de que analizaremos todo y aprenderemos algo de esto”, comentó el argentino, que terminó P16 (último).

colapinto alpine Franco Colapinto hizo lo que pudo en el GP de México. Instagram @alpinef1team

Steve Nielsen defendió el trabajo de sus pilotos

Tras la competencia, Steve Nielsen, director del equipo, valoró el esfuerzo de sus dos representantes: “Sabíamos que sería una tarde difícil y así fue en México. Hay que reconocer el mérito de Pierre y Franco por darlo todo en una situación complicada, donde el auto era difícil de pilotar y con poco que luchar en la pista”, declaró.

El ingeniero británico también explicó la diferencia de estrategias entre ambos autos. “Nos adaptamos a mitad de carrera y nos arriesgamos con Pierre al cambiar al compuesto blando mucho antes de lo óptimo... En ese momento sabíamos que Franco, con los duros, aguantaría más tiempo y que ambos coches acabarían convergiendo hacia el final”, detalló Nielsen.

steve nielsen alpine Steve Nielsen, director de Alpine, reconoció las falencias del auto. X @alpineclub_esp

Con apenas cuatro carreras por disputar, Alpine ya piensa en 2026. “Ha sido un fin de semana difícil para el equipo. Enhorabuena a todos en la pista y en la fábrica por su continuo esfuerzo. Nos reagruparemos la semana que viene antes de San Pablo”, concluyó Nielsen.

Del 7 al 9 de noviembre, el Gran Premio de Brasil marcará una nueva oportunidad para Colapinto, que sigue luchando contra las limitaciones del auto y a la espera de un anuncio oficial de renovación con la escudería francesa.