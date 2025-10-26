Franco Colapinto termina las carreras, no rompe el auto y pelea con Gasly: Alpine no da para más

Los fanáticos de la Fórmula 1 tuvieron para hacer dulce este fin de semana, con un Gran Premio de México intenso y entretenido , que dejó un campeonato al rojo vivo cuando quedan cuatro fechas para el final. Franco Colapinto , otra vez, hizo lo que pudo.

El piloto argentino terminó P16, lo cual parece bastante alentador dadas las circunstancias; si no fuera porque esa fue la última posición que vio la bandera a cuadros (abandonaron Lawson, Hulkenberg, Alonso y Sainz).

Pero terminó, sin romper el auto ( a pesar del susto en la largada ) y otra vez peleando con su compañero de equipo, Pierre Gasly . Alpine no da para más y tenemos que aceptarlo.

Es lógico que como argentinos nos ilusionemos con ver a un representante pelear en lo más alto de la máxima categoría del automovilismo mundial. Pero este año, salvo que ocurra un verdadero milagro, eso no va a pasar.

Franco ya no debe saber qué responder cuando le preguntan por la carrera. Para un piloto con hambre de victoria, debe ser absolutamente decepcionante ver cómo los autos de los otros equipos –sea cual sea- lo pasan parado.

Carlos Sainz supera a Franco Colapinto

Al único que le puede hacer carrera es a Gasly. Y otra vez pudo haber terminado delante suyo, si no hubiera sido por el safety car (que de paso le arruinó la lucha a Max Verstappen con Charles Leclerc).

Lo cierto es que mientras Lando Norris y Oscar Piastri quedaron con un punto de diferencia en el campeonato de pilotos (McLaren ya selló el de constructores), Colapinto y Gasly corren “en la B” y los argentinos seguimos mirando la carrera de atrás para adelante.

Por el ingreso del safety car, Franco Colapinto no pudo superar a Pierre Gasly

No hay dudas de que Franco es un gran piloto. Pero este año solo queda bancar su presencia, sin pretensiones; esperar el anuncio y rogar que el proyecto 2026 sea un poco más ambicioso.