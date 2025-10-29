La costumbre secreta que adoptó el plantel de Boca desde la llegada de Leandro Paredes

Desde su regreso a Boca, Leandro Paredes también se encarga de mantener su rol de líder en cuestiones que van más allá de lo futbolístico.

Por iniciativa de Paredes, el plantel de Boca repite cada miércoles un ritual que ya se volvió costumbre.

Desde su histórica vuelta a Boca, Leandro Paredes tomó el lugar como el máximo referente del plantel y ya dio incontables muestras de que esa carátula no le pesa en lo absoluto. No obstante, el capitán del Xeneize también se encarga de mantener su rol de líder en cuestiones que van más allá de lo futbolístico.

El campeón del mundo adoptó una nueva tradición que lleva adelante semana tras semana junto al resto del plantel y que refleja el lema que dejó Miguel Ángel Russo durante el tiempo que duró su tercer ciclo en el club: la unión y fortaleza del grupo.

Todos los miércoles por la noche, los jugadores de Boca se juntan a comer un asado y el anfitrión es nada menos que Paredes, en una medida impulsada por él mismo a mediados de 2025 cuando se gestó su vuelta al club que lo vio nacer. Lo que era un secreto a voces terminó saliendo luego de la foto publicada por Juan Barinaga en sus redes sociales.

El plantel de Boca reunido en la casa de Paredes, un ritual que se repite todos los miércoles Una sana costumbre: el plantel de Boca se juntó a comer un asado en la casa de Leandro Paredes. Foto: @juanbarinagaok La imagen habla por sí sola y muestra que prácticamente no hay ausentes, están todos: desde referentes como Edinson Cavani y Ander Herrera hasta los futbolistas que se encuentran marginados en la consideración de Claudio Úbeda (entre ellos Frank Fabra, Ignacio Miramón y Agustín Martegani).