Franco Mastantuono perdió su titularidad en el once del Merengue y pasó a sumar escasos minutos en los últimos compromisos.

En su llegada al Real Madrid, Franco Mastantuono se ganó rápidamente un lugar en el once de Xabi Alonso y se convirtió en uno de los futbolistas irreemplazables para el DT. No obstante, tras el partido frente al Getafe (triunfo por 1-0), el joven argentino de 18 años perdió la titularidad.

En el partido frente a la Juventus, el ex River ingresó tan solo 6 minutos, mientras que en la victoria por 2-1 en el clásico frente al Barcelona ni siquiera sumó minutos, algo que sorprendió a muchos fanáticos pues hace dos semanas estaba formando parte del once titular y ahora ya no.

Por qué Mastantuono pasó de ser titular en Real Madrid a tener muy pocos minutos El motivo por el cual Franco Mastantuono perdió su lugar en el once del Merengue se debe en gran parte al regreso de Jude Bellingham. El volante ofensivo inglés fue una de las figuras del elenco madrileño durante 2024, pero una grave lesión lo dejó afuera de las canchas por varios meses y es por ello que Xabi Alonso utilizó al argentino. Ahora, desde que regresó a las canchas, Jude demostró toda su calidad e incluso fue una de las figuras frente al Barca (marcó un gol y le dio la asistencia a Mbappé).

Franco Mastantuono festeja el triunfo de Real Madrid ante Villarreal. Franco Mastantuono de titular indiscutido a suplente con escasos minutos en el Real Madrid. Foto: Denis Doyle Otro de los motivos es que el futbolista por el cual invirtieron 60 millones de euros en su fichaje, bajó considerablemente su rendimiento. Según informó AS, “Franco Mastantuono apenas acumuló dos tiros al arco y cinco regates completados” en los compromisos ante Atlético de Madrid, Kairat Almaty, Villarreal y Getafe. Además, el medio español también destacó que el DT del Real Madrid probó distintos esquemas sin incluir a Mastantuono, tanto en el tridente ofensivo frente a Juventus como en el mediocampo reforzado ante Barcelona. En ambos casos, Brahim Díaz y Dani Ceballos fueron las opciones elegidas.