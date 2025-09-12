El particular cambio en Boca para la intimidad de las concentraciones por iniciativa de Leandro Paredes

En las últimas horas se dio a conocer el cambio que hubo en la concentraciones de Boca por un pedido expreso del campeón del mundo.

Con el regreso de Miguel Ángel Russo, Boca Juniors continúa con los entrenamientos pensando en el duelo de este domingo a las 17:30 en el Gigante de Arroyito frente al Rosario Central de Ángel Di María por la octava fecha del torneo Clausura. El Xeneize, que está atravesando un gran presente tras cosechar tres triunfos al hilo, buscará seguir con la buena racha ante el Canalla.

Este buen momento que está viviendo el cuadro de la Ribera se debe a que puertas afuera y puertas adentro hubo varios cambios, como la decisión de que solo los jugadores convocados y cuerpo técnico estarán en la concentración, pero el que más llamó la atención fue por orden de Leandro Paredes, la gran figura del equipo de Russo.

El cambio dentro de la concentraciones en Boca que pidió Leandro Paredes El particular cambio que pidió el futbolista campeón del mundo fue que no haya peluqueros, algo habitual hasta no hace mucho; ni tampoco vendedores de ropa, perfumes y otros accesorios. Esto se debe a que la idea del exfutbolista de la Roma es que en la previa de los partidos la intimidad sea total y la concentración sea exclusiva en lo que viene.

leo paredes boca El llamativo cambio que hubo en las concentraciones de Boca por iniciativa de Paredes. Instagram @leoparedes20

Con la meta puesta en conquistar lo que resta del único torneo en el que aún continúa en carrera, el conjunto xeneize se fortaleció alrededor de Paredes y Edinson Cavani, pese a la dificultad externa que significó la ausencia de su técnico por cuestiones de salud. Con el rumbo asegurado en el Grupo A y una ubicación favorable en la Tabla Anual pensando en la próxima Copa Libertadores, el equipo apunta a cerrar el año de la mejor manera.