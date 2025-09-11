El regalo bostero que recibió Franco Colapinto de cara al GP de Azerbaiyán

A una semana de su carrera en el circuito callejero de Baku, Franco Colapinto recibió un obsequio por su fanatismo por Boca.

Franco Colapinto se encuentra en Estone haciendo pruebas con los simuladores de Alpine de cara al Gran Premio de Azerbaiyán el próximo fin de semana del 21 de septiembre en el circuito callejero de Baku. Tras finalizar en el puesto 17° en Monza, el pilarense buscará sumar sus primeros puntos de la temporada en un circuito que le traer muy buenos recuerdos, ya que la temporada anterior finalizó en el octavo lugar y consiguió su primera alegría en la Fórmula 1 de la mano de Williams.

Ahora, de cara a la próxima carrera del campeonato mundial, el argentino de 22 años recibió un regalo 100% bostero, debido a que es hincha fanático de Boca, por parte de Manuel Feito, diseñador y pintor de cascos. Esta persona le obsequió un casco con los colores y el escudo del Xeneize, y que además tiene la firma de Martín Palermo.

Franco Colapinto recibió un regalo 100% bostero y con la firma de Martín Palermo "Bueno mi primer deseo fue homenajearlo a Franco con un casco de Boca, el club que él es fanático. Y al hacer un casco de Boca, me aparece Martín Palermo como el máximo goleador y el referente máximo del club”, escribió el pintor en una publicación de su cuenta de Instagram. A su vez, contó como logró que el Titán pusiera la firma sobre el casco: "Todos me decían que no había forma, pero bueno el que insiste termina logrando las cosas".

image Así quedó el casco de Boca con la firma de Palermo que le regalaron a Colapinto (@manudesigns).

Para que el final fuera feliz, el obsequio tenía que llegar a manos de Franco Colapinto, quien finalmente lo recibió y lo podría utilizar en Azerbaiyán: "Este es el casco que tuve la posibilidad de regalarle a @francolapinto y no solo eso sino que esta firmado por el gran @martinpalermo.ok. Eternamente agradecido por esta posibilidad y el sueño que estoy viviendo de homenajear a estos dos grandes del deporte argentino", escribió Feito.