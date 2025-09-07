Franco Colapinto no tuvo su mejor carrera y finalizó en el puesto 17° en el Gran Premio de Italia

El argentino Franco Colapinto finalizó en el decimosexto puesto con su Alpine en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en Monza y tuvo otra carrera para el olvido en el campeonato.

El pilarense había largado en el puesto 17° , por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último en la decimoctava posición. Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar al francés y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17°, donde había largado inicialmente.

El argentino largó con neumático medio, lo mantuvo durante 33 vueltas y luego pasó al duro, pero nunca tuvo ritmo competitivo. Además, durante la carrera reportó un calambre, aunque el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades desde la jornada previa.

Así fue la largada de Franco Colapinto en el GP de Italia

En lo más alto de la tabla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó como líder de la carrera en Monza, seguido por los dos McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, segundo y tercero, respectivamente.

El inicio fue tenso: Verstappen mantuvo la punta tras cortar la primera chicana, pero cedió momentáneamente la posición a Norris para evitar sanciones, antes de recuperar el liderazgo. A partir de allí, el piloto de Red Bull dominó con una estrategia de 37 vueltas sobre neumáticos medios, que le permitió construir una ventaja sólida antes de montar el compuesto duro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964677059201913221&partner=&hide_thread=false LARGADA AJUSTADA: Verstappen lo llevó a Norris al pasto y tuve que cederle el lugar. ¡Lando pasa a ser líder de la carrera!



La polémica se desató en los últimos diez giros, cuando los McLaren realizaron su única parada en boxes. Piastri ingresó primero sin contratiempos, mientras que Norris perdió cinco segundos por un problema con la goma delantera izquierda. El australiano superó en pista al británico, pero recibió la orden de devolverle la posición, lo que generó tensión interna. Piastri acató, aunque dejó claro que los errores en boxes forman parte de la competencia.

Verstappen cruzó la meta con 19 segundos de ventaja sobre Norris y más de 20 sobre Piastri. Charles Leclerc (Ferrari) fue cuarto, seguido por George Russell (Mercedes) y un Lewis Hamilton (Ferrari) que remontó desde el décimo lugar.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en el GP de Italia

Franco Colapinto terminó en el puesto 17° y Max Verstappen ganó el GP de Italia

El piloto argentino avanzó dos puestos en las últimas vueltas y finalizó la carrera en Monza en el puesto 16°. Por su parte, el tetracampeón del mundo, Max Verstappen ganó de punta a punto el Gran Premio de Italia y consiguió su tercera victoria de la temporada (Suzuka e Imola, las otras dos).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1964695468698402842&partner=&hide_thread=false SÚPERMAX DOMINÓ EN MONZA



Con su Red Bull, Verstappen se impuso en el #ItalianGP, seguido por Norris y Piastri.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/MDPib3Pcm4 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025

Max Verstappen es el nuevo líder de la carrera

El tetracampeón del mundo superó a los dos pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, ya que ingresaron a los boxes.

Choque entre Oliver Bearman y Carlos Sainz

El piloto de Williams y el de Haas se tocaron en la salida de la curva 5 y perdieron algunos lugares, pero pudieron continuar en pista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1964690765830902176&partner=&hide_thread=false TOQUE ENTRE BEARMAN Y SAINZ



Pese al accidente, ambos pilotos retomaron la pista del #ItalianGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LFGrgQWm5J — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 7, 2025

Colapinto ingresó a boxes y quedó 18°

El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar neumáticos y cayó al puesto 18.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1964687909275205863&partner=&hide_thread=false LAP 35/53:



Franco’s in. He rejoins P18. pic.twitter.com/QY22N2MPoI — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 7, 2025

Hadjar fue a boxes y Colapinto subió un puesto más

Con el ingreso a los pits del piloto de Racing Bulls, Franco Colapinto, quien aún no entró a boxes, sigue avanzando puestos y se mantiene P11.

Colapinto relegó puestos por pedido de Alpine

El equipo de Alpine le avisó por radio a Franco Colapinto que intercambiara puestos con Pierre Gasly y el argentino aceptó.

Colapinto avanza un puesto más y se afianza 12°

Franco Colapinto avanzó un puesto más en el GP de Italia luego de que Kimi Antonelli ingresara a los boxes para cambiar gomas.

Fernando Alonso sufrió un problema en su suspensión y abandonó el GP de Italia

El dos veces campeón del mundo sufrió un problema en su suspensión y tuvo que abandonar la carrera.

Colapinto subió al puesto 13° gracias a los boxes

Fernando Alonso, Gabriel Bortolero, Oliver Bearman y Yuki Tsunoda ingresaron a los boxes para cambiar el set de neumáticos y eso le permitió a Franco escalar hasta el puesto 13°.

Ahora sí, Hadjar pasó a Colapinto

El piloto francés de Racing Bulls tuvo que batallar contra el argentino, pero en la vuelta 13 logró superarlo y avanzar una posición. Por su parte, el de Alpine se ubica en el puesto 17°.

Franco Colapinto subió un puesto: se ubica P16

Franco Colapinto avanzó un lugar en la parrilla luego de que Liam Lawson de Racing Bulls ingresara a los boxes para cambiar los neumáticos medios por duros.

La gran defensa de Franco Colapinto contra Isack Hadjar

Max Verstappen retoma el liderato del GP de Italia

En la primera curva del circuito de Monza, el tetracampeón del mundo le tiró el auto a Lando Norris y recuperó la punta de la carrera.

Franco Colapinto perdió un puesto y se ubica P17

El piloto argentino fue sobrepasado por Lance Stroll y ahora se ubica en el puesto 17°.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1964677002616832076&partner=&hide_thread=false | LA LARGADA DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA!



©ESPN #ItalianGP

pic.twitter.com/GOFTqg2jeG — 43 (@ColapintoFiles) September 7, 2025

Lando Norris es el líder del GP de Italia

El piloto británico pasó al neerlandés en la segunda vuelta de la carrera. Ahora, el de McLaren lidera a placer el Gran Premio de Italia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964677059201913221&partner=&hide_thread=false LARGADA AJUSTADA: Verstappen lo llevó a Norris al pasto y tuve que cederle el lugar. ¡Lando pasa a ser líder de la carrera!



Nico Hulkenberg abandona la carrera en la vuelta de la formación

El piloto alemán de Kick Sauber sufrió un fallo en su monoplaza y no disputará el Gran Premio de Italia. De esta manera, Colapinto sube al puesto 16°.