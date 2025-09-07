Video: así fue la largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia
Franco Colapinto largó desde la 17º posición con neumáticos medios en la 16ta carrera de la temporada.
Franco Colapinto largó este domingo desde la 17º posición en el Gran Premio de Italia, a pesar de haber clasificado P18, gracias a una sanción que lo ayudó a subir un puesto en la grilla. En tanto su compañero de Alpine, Pierre Gasly, tuvo que salir desde el pit lane por haber cambiado la unidad de motor.
Delante de todos largó Max Verstappen (Red Bull), con un impresionante tiempo de vuelta en clasificación, relegando a los pilotos de McLaren - el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri- a la segunda y tercera posición.
Así fue la largada de Franco Colapinto en Monza
El argentino tuvo una largada prolija, en la que no pudo realizar ningún sobrepaso pero mantuvo su posición en la parte trasera del pelotón.