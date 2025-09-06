Franco Colapinto ganó un lugar y largará 17° en el GP de Italia, mientras que Gasly fue sancionado: los motivos
Tras la olvidable qualy, hay cambios para Alpine en la parrilla: Franco Colapinto saldrá P17 y Pierre Gasly recibió una dura noticia. Los detalles.
Franco Colapinto recibió grandes noticias en la previa al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que se correrá este domingo en el histórico circuito de Monza. El piloto argentino, que había terminado 18° en la qualy de este sábado por la mañana, finalmente largará una posición más adelante (17).
Por qué Franco Colapinto ganó un lugar en la parrilla del domingo
El motivo de este adelanto del argentino en la grilla se debe a la penalización que se le aplicó al francés Isack Hadjar, quien había terminado 16° en la clasificación. Racing Bulls decidió cambiar la unidad de potencia de su monoplaza, lo que obliga al joven piloto a largar desde el último lugar.
Esta modificación hizo que el argentino avanzara un lugar en la parrilla, quedando 17° de cara a la carrera de este domingo desde 10 AM de Argentina. Además, también se conoció una sanción vinculada a Pierre Gasly, el compañero de Colapinto.
La sanción que recibió Pierre Gasly en Alpine
Y es que el equipo Alpine destapó deliberadamente el auto del francés, algo que no está permitido tras la clasificación, para realizar ajustes de cara a la carrera. Esto, claro, derivó en otra penalización de la FIA: Gasly deberá partir desde el pitline y no desde el 19° lugar que había obtenido en la qualy.
A su vez, Lewis Hamilton deberá cumplir con la sanción que arrastra desde el circuito de Zandvoort: el británico fue penalizado con cinco posiciones respecto a su lugar en la qualy (terminó 5°), por lo que largará en la décima posición en el GP de Italia.
De esta forma, Franco Colapinto arrancará el domingo en 17° en un circuito especial, porque fue donde le tocó debutar en la Fórmula 1 hace un año con el equipo Williams. Ahora, claro, lo hará para Alpine y ya con mucha más experiencia.
Así largarán los pilotos en el GP de Italia
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lando Norris (McLaren)
3- Oscar Piastri (McLaren)
4- Charles Leclerc (Ferrari)
5- George Russell (Mercedes)
6- Kimi Antonelli (Mercedes)
7- Gabriel Bortoleto (Sauber)
8- Fernando Alonso (Aston Martin)
9- Yuki Tsunoda (Red Bull)
10- Lewis Hamilton (Ferrari)
11- Oliver Bearman (Haas)
12- Nico Hulkenberg (Sauber)
13- Carlos Sainz Jr. (Williams)
14- Alexander Albon (Williams)
15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)
16- Isack Hadjar (Racing Bulls)
17- Lance Stroll (Aston Martin)
18- Franco Colapinto (Alpine)
20- Liam Lawson (Racing Bulls)
Pitline- Pierre Gasly (Alpine)