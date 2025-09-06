Franco Colapinto ganó un lugar y largará 17° en el GP de Italia, mientras que Gasly fue sancionado: los motivos

Tras la olvidable qualy, hay cambios para Alpine en la parrilla: Franco Colapinto saldrá P17 y Pierre Gasly recibió una dura noticia. Los detalles.

Franco Colapinto recibió grandes noticias en la previa al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, que se correrá este domingo en el histórico circuito de Monza. El piloto argentino, que había terminado 18° en la qualy de este sábado por la mañana, finalmente largará una posición más adelante (17).

Por qué Franco Colapinto ganó un lugar en la parrilla del domingo El motivo de este adelanto del argentino en la grilla se debe a la penalización que se le aplicó al francés Isack Hadjar, quien había terminado 16° en la clasificación. Racing Bulls decidió cambiar la unidad de potencia de su monoplaza, lo que obliga al joven piloto a largar desde el último lugar.

Esta modificación hizo que el argentino avanzara un lugar en la parrilla, quedando 17° de cara a la carrera de este domingo desde 10 AM de Argentina. Además, también se conoció una sanción vinculada a Pierre Gasly, el compañero de Colapinto.

Colapinto GP de Italia Colapinto largará 16° en Monza tras la sanción a Hadjar. Foto: @AlpineF1Team

La sanción que recibió Pierre Gasly en Alpine Y es que el equipo Alpine destapó deliberadamente el auto del francés, algo que no está permitido tras la clasificación, para realizar ajustes de cara a la carrera. Esto, claro, derivó en otra penalización de la FIA: Gasly deberá partir desde el pitline y no desde el 19° lugar que había obtenido en la qualy.