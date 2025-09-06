Alpine y una qualy para el olvido: Colapinto largará desde el puesto 18° en el Gran Premio de Italia
Franco Colapinto, piloto de Alpine, no encontró su mejor ritmo y saldrá P18 en la carrera del domingo. Por su parte, Gasly quedó por detrás de él y largará 19°.
El piloto argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El número 43 de Alpine registró una vuelta rápida de 1:19,992, terminando incluso por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 155 milésimas de la clasificación a Q2.
El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.
La decimoctava posición en clasificación es la misma que consiguió el año pasado en este mismo circuito, donde se dio su debut en la Fórmula 1. En aquella carrera, Colapinto tuvo una sólida actuación y finalizó 12°.
La bronca de Colapinto y Gasly al quedar afuera en la Q1
Por otra parte, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri. Un poco más atrás, la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La carrera del GP de Italia será este domingo a las 10 de la mañana
Así largarán en el GP de Italia
1- Max Verstappen (Red Bull)
2- Lando Norris (McLaren)
3- Oscar Piastri (McLaren)
4- Charles Leclerc (Ferrari)
5- George Russell (Mercedes)
6- Kimi Antonelli (Mercedes)
7- Gabriel Bortoleto (Sauber)
8- Fernando Alonso (Aston Martin)
9- Yuki Tsunoda (Red Bull)
10- Lewis Hamilton (Ferrari)
11- Oliver Bearman (Haas)
12- Nico Hulkenberg (Sauber)
13- Carlos Sainz Jr. (Williams)
14- Alexander Albon (Williams)
15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)
16- Isack Hadjar (Racing Bulls)
17- Lance Stroll (Aston Martin)
18- Franco Colapinto (Alpine)
19- Pierre Gasly (Alpine)
20- Liam Lawson (Racing Bulls)
El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Italia
Max Verstappen se quedó con la pole position en Monza
El tetracampeón del mundo sigue arrasando en Monza y con un tiempo de 1:18.792 le ganó la pulseada a los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que saldrán en la segunda y tercera posición de la parrilla. Por su parte, los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, largarán 5° y 6° respectivamente.
Lando Norris pasó con lo justo a la Q2
El piloto británico de McLaren casi queda eliminado en la Q2, pero logró avanzar a la última instancia. Por su parte, los eliminados fueron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, y el Kick Sauber de Nico Hulkenberg.
Franco Colapinto y Pierre Gasly eliminados en la Q1
Franco Colapinto se quedó a 100 milésimas de avanzar a la Q2 y el domingo largará desde la posición 18° en el Gran Premio de Italia. Pero eso no fue lo único malo de Alpine, ya que Pierre Gasly quedó P19 y saldrá por detrás del argentino en Monza.
Gran segunda vuelta rápida de Colapinto
El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:20.181 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 13°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.
Primera vuelta rápida de Colapinto en la Q1
El argentino salió a la pista del Autódromo de Monza por detrás de los Ferrari, Williams y Aston Martin. En su primer tiempo, el pilarense de 21 años tuvo un buen ritmo esperado y marcó una tiempo de 1:20.670. De todas formas aún faltan 12 minutos para el final y Franco puede mejorar aún más su marca para meterse en la Q2.