Alpine y una qualy para el olvido: Colapinto largará desde el puesto 18° en el Gran Premio de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y largará 18° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 . El número 43 de Alpine registró una vuelta rápida de 1:19,992, terminando incluso por encima de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, pero no le alcanzó ya que quedó a 155 milésimas de la clasificación a Q2.

El argentino venía de protagonizar un muy buen 14° puesto en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

La decimoctava posición en clasificación es la misma que consiguió el año pasado en este mismo circuito, donde se dio su debut en la Fórmula 1 . En aquella carrera, Colapinto tuvo una sólida actuación y finalizó 12°.

Por otra parte, la pole position fue para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri. Un poco más atrás, la cuarta posición, quedó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

La carrera del GP de Italia será este domingo a las 10 de la mañana

Así largarán en el GP de Italia

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lando Norris (McLaren)

3- Oscar Piastri (McLaren)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Kimi Antonelli (Mercedes)

7- Gabriel Bortoleto (Sauber)

8- Fernando Alonso (Aston Martin)

9- Yuki Tsunoda (Red Bull)

10- Lewis Hamilton (Ferrari)

11- Oliver Bearman (Haas)

12- Nico Hulkenberg (Sauber)

13- Carlos Sainz Jr. (Williams)

14- Alexander Albon (Williams)

15- Esteban Ocon (Esteban Ocon)

16- Isack Hadjar (Racing Bulls)

17- Lance Stroll (Aston Martin)

18- Franco Colapinto (Alpine)

19- Pierre Gasly (Alpine)

20- Liam Lawson (Racing Bulls)

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la qualy del GP de Italia

Max Verstappen se quedó con la pole position en Monza

El tetracampeón del mundo sigue arrasando en Monza y con un tiempo de 1:18.792 le ganó la pulseada a los dos McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri, que saldrán en la segunda y tercera posición de la parrilla. Por su parte, los dos Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, largarán 5° y 6° respectivamente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1964343606359040193&partner=&hide_thread=false MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE ITALIAN GRAND PRIX #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/GHmXXI3f5m — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Lando Norris pasó con lo justo a la Q2

El piloto británico de McLaren casi queda eliminado en la Q2, pero logró avanzar a la última instancia. Por su parte, los eliminados fueron los Haas de Esteban Ocon y Oliver Bearman, los Williams de Carlos Sainz y Alex Albon, y el Kick Sauber de Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto y Pierre Gasly eliminados en la Q1

Franco Colapinto se quedó a 100 milésimas de avanzar a la Q2 y el domingo largará desde la posición 18° en el Gran Premio de Italia. Pero eso no fue lo único malo de Alpine, ya que Pierre Gasly quedó P19 y saldrá por detrás del argentino en Monza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1964333505728372964&partner=&hide_thread=false P18 and P19 in Quali. pic.twitter.com/UT6GEA2wKf — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Gran segunda vuelta rápida de Colapinto

El argentino volvió a romper su marca y esta vez su tiempo fue de 1:20.181 con gomas blandas que lo posicionó en el puesto 13°. Con su gran estrategia y a menos que no haya ninguna bandera roja, el número 43 tendrá la oportunidad de marcar una última vuelta rápida antes de que finalice la Q1 y poder asegurar su lugar en la Q2.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1964330507438637553&partner=&hide_thread=false ¡FRANCO HACE UNA SEGUNDA VUELTA Y SUBE A P11!



1:20.181 (+0.570) () pic.twitter.com/S2k9iTColZ — 43 (@ColapintoFiles) September 6, 2025

Primera vuelta rápida de Colapinto en la Q1

El argentino salió a la pista del Autódromo de Monza por detrás de los Ferrari, Williams y Aston Martin. En su primer tiempo, el pilarense de 21 años tuvo un buen ritmo esperado y marcó una tiempo de 1:20.670. De todas formas aún faltan 12 minutos para el final y Franco puede mejorar aún más su marca para meterse en la Q2.