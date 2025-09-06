¡Bombazo! Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly, compañero de Colapinto, por 3 temporadas

Alpine sigue en busca de mejorar su rendimiento en el mítico trazado de Monza. Luego de un viernes para el olvido, en el cual sus pilotos no salieron del fondo de la parrilla. Es por ello que este sábado salieron a disputar la FP3 y los dos corredores (Gasly y Colapinto) no salieron del fondo de la parrilla y finalizaron P19 y P20 respectivamente. Ahora a partir de las 11:00 (hora de Argentina) serán parte de la clasificación en la que intentarán salir lo más adelante posible en la parrilla en la carrera del domingo.

De todas maneras, no todos son malas noticias y es que unas horas antes de que comenzara la acción del sábado de la Fórmula 1, Alpine anunció un bombazo en sus redes sociales: Pierre Gasly, el piloto principal del equipo, renovó su contrato con la escudería francesa hasta finales de 2028.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1964232099503669477&partner=&hide_thread=false Committed together. pic.twitter.com/UEZWWoVzXd — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Pierre Gasly renovó su contrato con Alpine Esta noticia se dio a conocer el mismo día que haces 5 temporadas atrás, el francés conseguía su primer y único triunfo en la Máxima con Alpha Tauri (GP de Monza 2020). Además, hizo unas declaraciones para el comunicado de prensa de la escudería y se mostró feliz por la noticia: “Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente al conducir para una marca automovilística francesa, me siento muy orgulloso", comenzó.

"Desde que me uní en 2023, siempre he creído que este equipo es el lugar ideal para el futuro. El apoyo y la confianza de Flavio (Briatore) en mí, el compromiso de François (Provost) con el proyecto de Fórmula 1, así como el equipo que tenemos en Enstone, hicieron que esta decisión fuera natural y quiero estar aquí en los próximos años para cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial”.