Pierre Gasly no se conforma y desafía a Alpine a ir por más en la Fórmula 1

Pierre Gasly dejó un mensaje contundente hacia el interior de Alpine al plantear que el equipo debe elevar sus aspiraciones en la Fórmula 1 y dejar de enfocarse únicamente en la lucha de la zona media para comenzar a mirar más cerca a los principales protagonistas del campeonato.

El francés atraviesa un inicio de temporada sólido, con actuaciones consistentes que lo posicionan como la principal referencia de la escudería en pista , especialmente tras su desempeño en el Gran Premio de Japón.

Allí, el piloto consiguió sostener un ritmo competitivo y resistir la presión de Max Verstappen durante buena parte de la carrera, en una muestra del potencial que empieza a mostrar el equipo en 2026.

En declaraciones difundidas por Racing news 365, Gasly expuso con claridad el dilema estratégico que enfrenta Alpine en esta etapa del campeonato. "Creo que nos encontramos en una situación en la que tenemos dos opciones: observar lo cerca que está la competencia por detrás y asegurarnos de mantenernos en la cima de la zona media, lo cual en sí mismo no es fácil, porque hemos visto que Haas es un competidor feroz, Racing Bulls ha sido fuerte en ocasiones, pero me interesa más la lucha que tenemos por delante", afirmó.

"Y Red Bull demostró ser un coche competitivo en China. En Australia, la diferencia fue algo mayor. Pero incluso McLaren, en cuanto a ritmo puro en China, no estaba muy por delante".

pierre gasly2 Pierre Gasly marca el rumbo de Alpine. Instagram @alpinef1team

De la reconstrucción a la ambición

El presente del equipo contrasta con el rendimiento de la temporada pasada, cuando Alpine cerró el campeonato en el último lugar y con escasa cosecha de puntos. La reestructuración técnica y el cambio de enfoque hacia el nuevo reglamento permitieron dar un salto de calidad en 2026, con un arranque que ya muestra al equipo dentro de los cinco mejores del campeonato.

En ese contexto, Gasly ha sido clave al aportar la mayoría de los puntos, incluyendo actuaciones destacadas como su resultado en Japón, donde cruzó la meta muy cerca de Verstappen tras resistir en condiciones exigentes.

Confianza en el potencial del A526 de Alpine

Más allá de los resultados, el piloto remarcó que el margen de crecimiento todavía es amplio y que el equipo puede aspirar a un rendimiento más competitivo a medida que avance la temporada. "Puedo percibir más potencial", aseguró. "Y si me preguntas, al comienzo de una temporada, siempre quiero lo mejor".

"Creo que lo difícil en la Fórmula 1 es conformarse con estar en la mitad de la parrilla o en la parte alta de la misma, porque siempre ves que alguien está ganando terreno y te gustaría unirte a la lucha".

"En definitiva, siempre lo llevo conmigo; eso no significa que no aprecie todo el trabajo que se ha realizado".

pierre gasly japón Gasly sumó puntos en las tres carreras disputadas hasta el momento. X @allpainfanclub

Meta desbloqueada: acercarse a los de adelante

Gasly también hizo foco en la importancia de sostener la competitividad en distintos circuitos y condiciones, en un calendario que suele presentar escenarios cambiantes. "Nadie vendrá jamás a decir: 'este fin de semana tenemos el coche de carreras más rápido; este fin de semana tenemos un coche que claramente pasará a la Q3'", explicó.

"Hay muchos parámetros diferentes, pero creo que, en general, por lo que he sentido, tengo bastante confianza en que voy a tener un coche que me permita competir entre los 10 primeros”.

"Puede que haya una pista, un fin de semana, ciertas condiciones, en las que estos coches probablemente serán un poco mejores... Puede que me equivoque, pero por el momento tengo la certeza de que aún hay mucho que aprender, pero confío en que una vez que dominemos todo eso, tendremos un buen coche de carreras”.

Por último, sintetizó su postura con una idea que resume la ambición del equipo: "Por eso, para mí, como equipo, solo quiero que nos aseguremos de centrarnos en el objetivo correcto, que es intentar subirnos al tren de la victoria y tratar de reducir poco a poco la distancia con estos chicos, para poder mostrar nuestro potencial en algunas ocasiones este año".