El inesperado anuncio de Alpine minutos antes del Gran Premio de Canadá

La Fórmula 1 vive este domingo una nueva jornada de acción con el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal. En la previa de la carrera, Alpine protagonizó un inesperado anuncio técnico que involucró a los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly .

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) difundió un comunicado oficial en el que confirmó diversas modificaciones realizadas en los dos monoplazas de la escudería francesa apenas minutos antes de la largada.

Según detalló el ente rector, todos los cambios fueron aprobados por el delegado técnico y no implicaron sanciones para ninguno de los pilotos, ya que el equipo realizó el procedimiento reglamentario correspondiente antes del inicio de la competencia.

En el caso del auto número 10, correspondiente a Pierre Gasly , Alpine notificó el reemplazo del conjunto del piso —con excepción de la plancha y los patines—, además del material de fricción del freno delantero, previamente utilizado. También se realizaron “cambios de parámetros asociados con el reemplazo del material de fricción del freno” y ajustes vinculados al actuador del alerón trasero.

Por su parte, en el monoplaza número 43 de Franco Colapinto se reemplazó el material de fricción del freno delantero y se efectuaron “cambios de parámetros asociados con el reemplazo del material de fricción del freno”.

franco colapinto canadá La FIA informó modificaciones en los Alpine de Colapinto y Gasly. NA

La aclaración de la FIA sobre las modificaciones

La FIA explicó en el comunicado que “todas las piezas mencionadas anteriormente han sido reemplazadas con la aprobación del delegado técnico de la FIA, tras una solicitud por escrito del equipo correspondiente”.

Además, el organismo aclaró que las modificaciones se realizaron “de acuerdo con el Artículo B3.5.4 del Reglamento Deportivo de Fórmula 1 2026”, motivo por el cual Alpine no recibió penalizaciones antes de la carrera.

De esta manera, tanto Colapinto como Gasly pudieron salir a pista con distintas modificaciones técnicas en sus monoplazas, en una jornada clave para el equipo francés en el circuito canadiense.