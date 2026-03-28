Pierre Gasly, el "mejor del resto": la otra cara de Alpine en el Gran Premio de Japón

Pierre Gasly confirmó en la clasificación del Gran Premio de Japón una de las premisas que Alpine había planteado en la pretemporada: pelear como “el mejor del resto” en la Fórmula 1 2026. El piloto francés se ubicó séptimo en Suzuka y encabezará el segundo grupo de la parrilla.

Detrás de los dos Mercedes, los dos McLaren y las dos Ferrari, Gasly logró destacarse con una vuelta competitiva que lo dejó por delante de varios rivales directos.

Su rendimiento contrastó con el de su compañero Franco Colapinto, que partirá desde la 15ª posición , reflejando un resultado dispar dentro del equipo.

Tras la clasificación, Gasly valoró la evolución del monoplaza y el trabajo realizado durante el fin de semana. “Muy contento. Es el mejor coche que he tenido este fin de semana; desde la FP3 ya se notaba una clara mejora, con mucho menos subviraje. Nos hemos centrado en nuestro trabajo, sesión tras sesión, las vueltas han salido bien y estamos en la séptima posición”.

El francés también se refirió a la pelea que espera en carrera y a los equipos que considera como rivales directos. “Vamos a luchar por el séptimo puesto con Red Bull; Audi parece estar funcionando bien. Los Ferrari están un nivel por encima”.

El buen resultado de Gasly también se apoyó en el trabajo colectivo, algo que el propio piloto destacó en su mensaje por radio tras la sesión. “Enhorabuena a todos. Todo el mundo, desde el equipo técnico hasta el encargado de la calidad del coche, ha mejorado mucho, gracias por ello. Estoy muy contento. Ayer fue bastante complicado, y lo han hecho muy bien. Tengo confianza en el día de mañana, así que terminemos el trabajo”.

La vuelta rápida de Pierre Gasly en la Q3 La vuelta rápida de Pierre Gasly en la Q3

Pierre Gasly, el "mejor del resto"

Gasly viene mostrando consistencia en lo que va de la temporada: en Australia clasificó 14° y terminó 10°, mientras que en China fue séptimo en la grilla y finalizó sexto, lo que lo confirma de momento como el "mejor" detrás de los peso pesado que parecen estar en otra lucha.

La pole position en Suzuka quedó en manos de Kimi Antonelli, con Mercedes firmando el 1-2 junto a George Russell, mientras que Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron la segunda fila.

Con este escenario, Gasly largará como referencia del segundo pelotón e intentará sostener su posición en una carrera exigente, donde la gestión del ritmo y la estrategia serán determinantes.