Franco Colapinto, autocrítico tras la clasificación en Suzuka: "Sigo estando lejos"

El argentino Franco Colapinto, que largará 15° en el Gran Premio de Japón, volvió a meterse en Q2 pero reconoció que "faltó mucho".

Las diferencias se hicieron evidentes en ambas tandas: en la Q1, el francés fue 0.347 más rápido (1:30.584 contra 1:30.931), mientras que en la Q2 la brecha se amplió a 0.753, con Gasly marcando 1:29.874 frente al 1:30.627 de Colapinto.

colapinto qualy Franco Colapinto no pudo avanzar a Q3. X @AlpineF1Team Qué dijo Franco Colapinto tras la qualy Tras la sesión, Colapinto hizo un análisis sincero de su rendimiento y reconoció que el equipo todavía tiene trabajo por delante en clasificación. “Ojalá el ritmo de carrera sea un poco mejor, en la qualy este fin de semana no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró pero sigo estando lejos. La Q1 fue buena, la Q2 faltó mucho. Hay que entender por qué y laburar para mañana”, explicó.

El argentino también se mostró optimista de cara a la carrera, donde espera poder revertir el resultado conseguido en la clasificación. “En general creo que el ritmo de carrera es mejor que qualy, así que intentaremos tener una buena largada, ir para adelante”, agregó.