Alpine anunció la renovación de Pierre Gasly, compañero de Colapinto, por 3 temporadas
Alpine anunció este sábado por la mañana la renovación del piloto francés, compañero del pilarense, hasta fines de 2028.
Alpine sigue en busca de mejorar su rendimiento en el mítico trazado de Monza. Luego de un viernes para el olvido, en el cual sus pilotos no salieron del fondo de la parrilla. Es por ello que este sábado salieron a disputar la FP3 y los dos corredores (Gasly y Colapinto) no salieron del fondo de la parrilla y finalizaron P19 y P20 respectivamente. Ahora a partir de las 11:00 (hora de Argentina) serán parte de la clasificación en la que intentarán salir lo más adelante posible en la parrilla en la carrera del domingo.
De todas maneras, no todos son malas noticias y es que unas horas antes de que comenzara la acción del sábado de la Fórmula 1, Alpine anunció un bombazo en sus redes sociales: Pierre Gasly, el piloto principal del equipo, renovó su contrato con la escudería francesa hasta finales de 2028.
Pierre Gasly renovó su contrato con Alpine
Esta noticia se dio a conocer el mismo día que haces 5 temporadas atrás, el francés conseguía su primer y único triunfo en la Máxima con Alpha Tauri (GP de Monza 2020). Además, hizo unas declaraciones para el comunicado de prensa de la escudería y se mostró feliz por la noticia: “Estoy encantado de comprometer mi futuro a largo plazo con Alpine. Como francés, especialmente al conducir para una marca automovilística francesa, me siento muy orgulloso", comenzó.
"Desde que me uní en 2023, siempre he creído que este equipo es el lugar ideal para el futuro. El apoyo y la confianza de Flavio (Briatore) en mí, el compromiso de François (Provost) con el proyecto de Fórmula 1, así como el equipo que tenemos en Enstone, hicieron que esta decisión fuera natural y quiero estar aquí en los próximos años para cumplir nuestro objetivo común: ganar carreras y campeonatos mundiales. Estamos todos juntos en esto y espero continuar esta historia tan especial”.
Flavio Briatore habló sobre la renovación de Pierre Gasly
Por su parte, Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo con sede en Estone, también dio unas palabras a la prensa tras conocerse la noticia de la renovación de Pierre: "Desde mi regreso al equipo, siempre he insistido en la importancia de construir y aumentar la competitividad de BWT Alpine Formula One Team. Estamos bien preparados para la nueva era de la Fórmula 1, que comienza en 2026, y ahora tenemos confirmado a nuestro piloto principal, que nos impulsará hacia el futuro. Pierre ha sido un activo invaluable para el equipo durante este período difícil. Me ha impresionado mucho su actitud, dedicación y talento, y esperamos continuar este proyecto juntos durante mucho tiempo”.