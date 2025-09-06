Franco Colapinto terminó en el puesto 14° en la FP3 del GP de Italia y Lando Norris fue el más rápido

El piloto argentino Franco Colapinto ( Alpine ) protagonizó una muy buena actuación en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 , en la que finalizó 14°. El argentino, quien venía de terminar último este viernes en la práctica libre 2 , registró una vuelta rápida de 1:20,034 y quedó a solo 703 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren).

El argentino tuvo buenas sensaciones desde el comienzo de la sesión, ya que realizó muy buenas vueltas con neumáticos duros, que son los más lentos, con los que probó girar en ritmo de carrera y con su monoplaza bien cargado de combustible.

Sobre el final de la sesión, Colapinto montó neumáticos blandos para simular vueltas de clasificación y allí registró este gran tiempo que le permitió incluso sacarle 213 milésimas a su compañero de equipo en Alpine , el francés Pierre Gasly, que terminó 18° al igual que en las dos sesiones de entrenamientos anteriores.

La práctica libre 3 fue extremadamente pareja, ya que los 20 terminaron con menos de un segundo de diferencia en sus mejores vueltas, por lo que se espera una clasificación ajustadísima y sin margen de error para ningún piloto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Norris le sacó solo 21 milésimas a su escolta, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que en la tercera y cuarta posición finalizaron el australiano Oscar Piastri (McLaren) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1964293595843764405&partner=&hide_thread=false FP3 CLASSIFICATION



Norris pips Leclerc by the narrowest of margins

Bortoleto just 0.227s off the pace in P6 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/U2j75000Ds — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Ahora, a partir de las 11 (hora de Argentina) se disputará la clasificación en la que todos los pilotos intentarán marcar sus mejores tiempos para salir lo más adelante posible en la carrera del domingo (10:00 hora de Argentina) del GP de Italia.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Colapinto en la FP3 del GP de Italia

Se acabó la FP3 del GP de Italia: Colapinto P14

En una sesión de entrenamientos con muchos tiempos marcados, el pilarense mejoró su rendimiento con respecto al viernes y con su tiempo de 1:20.034, el número 43 finalizó en el puesto 14° y ahora buscará tener una mejor performance en la qualy (11:00 hora de Argentina).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1964291341162078379&partner=&hide_thread=false FP3



Onwards to Quali later on! pic.twitter.com/PngwC86tbz — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Gran última vuelta de Franco Colapinto

El argentino saltó al 14° lugar, con un tiempo de 1m20s034, dos décimas más veloz que su compañero Gasly (1m20s247), que marcha 17°. Los 20 autos ahora están en menos de un segundo de diferencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964290703137132993&partner=&hide_thread=false ¡Buena vuelta para Franco! Colapinto hizo una marca de 1.20.034 y subió al 14° lugar en la FP3, por encima de su compañero Gasly.



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BCNlgbhxY0 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Franco Colapinto salió a hacer el simulacro de qualy y bajó su tiempo

A horas de la clasificación, los equipos buscan esa puesta a punto en el ritmo a una vuelta. Por eso, Franco Colapinto salió con el auto descargado y con gomas blandas en los últimos minutos de la FP3. Allí marcó un tiempo de 1m20s254 en su último giro rápido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1964289133158789247&partner=&hide_thread=false FP3 - 55/60 MINS



SO close Just 0.001s between Pierre and Franco.



COL - 1:20.254

GAS - 1:20.255 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 6, 2025

Colapinto mejoró su tiempo, pero no pudo salir del fondo

En su tercer intento de marcar un tiempo rápido, el pilarense tuvo una leve mejoría, pero no le alcanzó para salir del fondo (se ubicó P19). El argentino marcó un tiempo de 1:20.993 y es probable que salga a dar una última vuelta en lo que queda de FP3.

Los equipos variaron en sus estrategias

Se ven los tres compuestos en la FP3: los Alpine, los McLaren y los Aston Martin apostaron por los neumáticos duros. Luego hay otros equipos como los Kick Sauber o los Haas que van con los amarillos. Pero también están los que apostaron por los rojos: Hadjar, Albon, Antonelli y Verstappen.

Buen tiempo de Colapinto en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el emblemático circuito de Monza y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:21:342.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JorgeMagistris/status/1963987551477186780&partner=&hide_thread=false Pasaba @FranColapinto y se iba para cerrar vuelta, P17 (1.21.564) hasta el momento a 31 minutos del cierre de la FP2 en Monza pic.twitter.com/bsg3qvaJnS — Jorge Magistris (@JorgeMagistris) September 5, 2025

Colapinto dio su primera vuelta rápida en la FP3

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir de los boxes junto a los McLaren, los Aston Martin y los Kick Sauber, y también marcó el primer tiempo en la tercera sesión de entrenamientos libres en Monza. El número 43 de Alpine firmó una marca de 1:22:376 con gomas duras y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.