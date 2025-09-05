El crudo análisis de Franco Colapinto tras el P20 en la práctica 2 del GP de Italia: "No se sentía muy..."

Franco Colapinto, piloto de Alpine, analizó su flojo rendimiento en las prácticas del GP de Monza y lanzó una contundente frase al respecto.

Franco Colapinto no tuvo su mejor viernes de Fórmula 1. Luego de perderse la práctica 1, ya que Alpine tomó la decisión de que Paul Aron lo reemplace para cumplir con la regla de los rookies, el pilarense salió por primera vez a la pista del Autódromo Internacional de Monza para disputar la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia y obtuvo un flojo resultado tras finalizar en el puesto 20°.

De esta manera, el piloto de Alpine bajó considerablemente su rendimiento con respecto al gran resultado que obtuvo en el Gran Premio de los Países Bajos, el cual finalizó en el puesto 11° y se quedó a 400 milésimas de sumar sus primeros puntos de la temporada. Además, el pilarense llega con menos confianza a la clasificación de este sábado (11:00 hora de Argentina) en la que buscará mejorar el ritmo y salir lo más adelante posible en la carrera del domingo en el trazado de Monza.

El análisis de Franco Colapinto tras finalizar P20 en la FP2 de Monza Tras finalizar su participación en las primeras prácticas, el expiloto de Williams pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí hizo un análisis de su performance y no se mostró conforme con el tiempo que tuvo para dar vueltas rápidas: "No teníamos vueltas y no teníamos información de eso, dimos más vueltas con gasolina. No se sentía muy bien el auto, tenía poco grip atrás", lanzó.

El análisis de Franco Colapinto tras su P20 en la FP2 de Italia (Créditos: ESPN)

"Hay que buscar el camino. Tenía dos lugares en los que perdí tiempo. Hay que buscar mucha más performance porque estamos muy lentos. Hay que entender el porqué, un poco de trabajo para esta tarde y estar un poco mejor mañana", agregó Franco Colapinto.