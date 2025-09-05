En vísperas de un domingo decisivo para Javier Milei, así será la agenda del fin de semana

Llega otro fin de semana y las novedades se actualizan en Argentina . A pocas horas del comienzo de los comicios en la provincia de Buenos Aires , es una incógnita el resultado que arrojará la madre de todas las batallas electorales.

Franco Colapinto vuelve a las pistas pero de manera parcial, ya que no será el encargado de usar el asiento de Alpine en todo el cronograma que plantea el Gran Premio de Italia .

Para disfrutar de la agenda que propone la ciudad de Buenos Aires , será un fin de semana con tiempo frío y soleado.

La madre de las batallas electorales, la provincia de Buenos Aires , vuelve a las urnas para su renovación legislativa.

La provincia de Buenos Aires divide al electorado en ocho secciones. Ese mapa define qué municipios votan juntos, qué categorías se eligen y cuántas bancas corresponden por cada zona.

elecciones paso 2023 urnas 2.jpg NA

Sección por sección y sus candidatos

Primera Sección. Comprende 24 municipios, entre ellos Tigre, San Martín, San Isidro, José C. Paz, Pilar, Merlo y Tres de Febrero. Hay 4,6 millones de habilitados y se eligen ocho senadores provinciales. Encabezan: Diego Valenzuela (Alianza LLA), Gabriel Katopodis (Fuerza Patria), Julio Zamora (Somos Buenos Aires), Romina Del Pla (FIT) y Lucas Correa (Nuevo MAS).

Segunda Sección. Reúne 15 municipios, con San Nicolás, Zárate, Baradero y Ramallo como referencias. Supera los 600 mil votantes y renueva once diputados provinciales. Las principales postulaciones son: Natalia Blanco (LLA), Diego Nanni (Fuerza Patria) y, por Nuevo MAS, Florencia González junto a Juan Bautista Altamiran.

Tercera Sección. Incluye 19 distritos del sur y oeste del conurbano, como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui. Es la sección más numerosa, con cerca de cinco millones de electores. Este año elige dieciocho diputados. Se destacan: Maximiliano Bondarenko (LLA), Verónica Magario (Fuerza Patria), Pablo Domenichini (Somos Buenos Aires), Nicolás Del Caño (FIT) y, por Nuevo MAS, Juan Cruz Ramat y María Paz Álvarez.

Cuarta Sección. Abarca 19 municipios del noroeste bonaerense, entre ellos Junín, Chivilcoy, Lincoln, 9 de Julio y Trenque Lauquen. Con más de 520 mil votantes, renueva siete senadores. Los nombres en punta: Gonzalo Cabezas (LLA), Diego Videla (Fuerza Patria), Pablo Petrecca (Somos Buenos Aires), Alejandro Martínez (FIT) y Emilio Almada (Nuevo MAS).

Quinta Sección. Son 27 municipios con Mar del Plata, Tandil, Necochea y Villa Gesell como polos. Con más de 1,2 millones de electores, elige cinco senadores. Se anotan: Guillermo Montenegro (LLA), Fernanda Raverta (Fuerza Patria), Fernando Martini (Somos Buenos Aires), Alejandro Martínez (FIT) y Marcos Pascuan (Nuevo MAS).

Sexta Sección. Agrupa 27 municipios del sur provincial, entre ellos Bahía Blanca, Coronel Rosales, Tres Arroyos y Pigüé. Con más de 600 mil habilitados, define once diputados. Encabezan: Oscar Liberman (LLA), Alejandro Di Chiara (Fuerza Patria), Andrés De Leo (Somos Buenos Aires) y Paula Abal (Nuevo MAS).

Séptima Sección. Integra ocho municipios como Olavarría, Azul y Bolívar. Cuenta con 300 mil votantes y renueva tres senadores. Figuran: Alejandro Speroni (LLA), María Inés Laurini (Fuerza Patria), Matías Balsamello (Somos Buenos Aires) y, por Nuevo MAS, Sofía Carneiro y Ramiro Manini.

Octava Sección. Está conformada por La Plata, capital provincial. Tiene 600 mil electores y este año elige seis diputados. Compiten: Juan Esteban Osaba (LLA), Ariel Archanco (Fuerza Patria), Pablo Nicoletti (Somos Buenos Aires), Laura Cano (FIT) y Facundo Díaz (Nuevo MAS).

Dónde voto

Para consultar el padrón electoral definitivo y obtener esta información detallada, los electores bonaerenses pueden seguir un procedimiento sencillo y rápido.

padron Gobierno PBA

El primer paso consiste en ingresar al sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense.

Una vez allí, se solicitará al votante que escriba su número de DNI.

Posteriormente, deberá elegir el sexo tal como aparece consignado en su documento de identidad.

Finalmente, será necesario rellenar el campo de verificación y clickear en el botón “Consultar”.

Inmediatamente después de realizar estos pasos, el sistema mostrará el nombre de la escuela designada para votar, junto con su dirección y el distrito correspondiente.

Además, se detalla el número de la mesa y el orden específico dentro del padrón.

Corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Vuelven a rugir los motores de los Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia. La 16ª fecha se disputará en el Autódromo Nacional de Monza, y con 53 vueltas, Franco Colapinto buscará terminar con sus resultados no agradables para él mismo.

Franco Colapinto analizó el circuito de Monza, el próximo destino al cual se enfrentará junto a Alpine

Sin embargo, el argentino no estará presente en todo el cronograma del GP, ya que en la primera sesión de entrenamientos libres en Monza, Alpine decidió que Paul Aron, el piloto reserva, tomará el lugar del pilarense y utilizará su vehículo. Por lo que Franco recién tendrá acción en el segundo entrenamiento del día.

El cronograma del Gran Premio de Italia:

Viernes:

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30 horas

8.30 a 9.30 horas Prácticas Libres 2: 12 a 13 horas

Sábado:

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Clasificación: 11 a 12 horas

Domingo:

Carrera: 10 horas

Todo el cronograma completo lo podés disfrutar a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Fin de semana frío y sin lluvias: así estará el tiempo en el país

La Ciudad de Buenos Aires comenzó el fin de semana sin lluvias pero fría a comparación del anterior. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén tres días con temperaturas que estarán por encima de los 4° y con máximas que podrían alcanzar los 15°.

smn SMN

El norte del país comenzó el fin de semana de la misma manera, sin precipitaciones y con bajas temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino tendrá unos días con mínimas que rondarán los 10° y con máximas cercanas a los 19°.

El sur comenzó el fin de semana sin probabilidad de lluvias y con temperaturas acordes a la zona. Según informó el ente nacional, esta semana tendrán máximas cercanas a los 11° y mínimas que rondarán los 0°.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por viento en la región noroeste del país, precisamente para la Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Pintó Bodegón: Del 1 al 7 de septiembre en Distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

Llega Pintó Bodegón, una semana para vivir lo mejor de los grandes bodegones porteños con descuentos especiales. Conocé los locales adheridos en el mapa interactivo, en las redes sociales de BA Gastronómica. Los bodegones son parte de nuestra identidad, con un clima único y una cocina que mezcla tradiciones españolas, italianas y criollas.

Burger Fest: Sábado 6 y domingo 7, de 12 a 20 h. en el Hipódromo de Palermo Av. del Libertador 4001, Palermo

Con entrada libre y gratuita, el Hipódromo de Buenos Aires te espera con 35 stands y food trucks, con opciones vegetarianas y sin TACC, y un patio cervecero donde se venderán en exclusiva todas las variedades de Rabieta, además de vinos y coctelería. ¡Prepárate porque habrá más de 100 variedades de hamburguesas para probar!

Recircular, la moda está girando: Sábado 6, de 11 a 18 h. en el Mercado de Pulgas Concepción Arenal y Enrique Martínez, Colegiales

Sumate al festival de moda sostenible en el Mercado de Pulgas, de 12 a 19 horas. Allí, vas a encontrar unos 50 stands de emprendedores de indumentaria y accesorios, propuestas vintage, talleres de customización de prendas y reparación, y un escenario con conversatorios sobre tendencias y buenas prácticas de consumo responsable.

BA está de moda: Del 21 de agosto al 12 de septiembre en Distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

Del 21 de agosto al 12 de septiembre, Buenos Aires se llena de moda y de actividades relacionadas con el mundo del diseño de indumentaria y accesorios. Talleres, workshops, desfiles, ferias, recorridos guiados y mucho más, en una nutrida agenda de posibilidades para que aprovechen quienes aman la creatividad y las nuevas tendencias.

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 hs. Recorrido libre: 15 a 18 hs. en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.