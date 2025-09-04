Quién es el flamante jefe de Franco Colapinto en Alpine y cuál será el rol de Flavio Briatore

El Gran Premio de Italia marcará un antes y un después para Alpine , la escudería de F1 donde corre Franco Colapinto . En Monza debutará oficialmente Steve Nielsen como jefe de equipo, con la ropa azul y rosa de la escudería, en reemplazo del renunciante Oliver Oakes.

El británico, de 60 años, llega después de dejar su cargo en la FIA y ocupará un rol clave junto a Flavio Briatore , quien seguirá con fuerte presencia en el pit wall.

Oakes había renunciado en mayo, justo cuando Alpine decidió darle la titularidad a Franco Colapinto en lugar de Jack Doohan. Oficialmente se habló de un motivo personal, pero el cambio coincidió con el enroque de pilotos. Desde entonces, el box funcionó sin jefe definido hasta la confirmación de Nielsen el pasado 4 de julio.

Steve Nielsen dejó su cargo en la FIA para asumir en Alpine y ser el nuevo jefe de Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Este fin de semana, Nielsen se moverá dentro del garage y trabajará como responsable de la sede de Enstone , pero con Briatore como hombre fuerte de la escudería. El italiano seguirá al frente del pit wall, donde se toman todas las decisiones estratégicas durante la carrera, desde las paradas en boxes hasta la comunicación directa con el piloto.

Por eso, es probable que Nielsen no tenga protagonismo público en Monza ni dé declaraciones a la prensa, ya que Briatore seguirá siendo la cara visible de Alpine. En esta primera carrera del nuevo ciclo, el británico observará de cerca el funcionamiento del equipo y reportará directamente al histórico asesor.

Con más de tres décadas de experiencia en la Fórmula 1, Nielsen tiene un recorrido que incluye pasos por Lotus, Tyrrell, Benetton, Renault, Honda, Arrows, Caterham, Toro Rosso y Williams. Su historia lo une a Briatore desde los tiempos gloriosos en Enstone, cuando el equipo levantó títulos con Fernando Alonso. Ahora vuelve a trabajar con él, en un Alpine que busca recuperar protagonismo y darle a Colapinto las herramientas para crecer en su temporada debut como titular.