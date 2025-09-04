Presenta:

"No avalamos la violencia, pero...": repudiable comunicado de Rodeo del Medio tras el escándalo

El club Rodeo del Medio sacó un comunicado luego de las agresiones de un jugador al árbitro y a personal de seguridad y de las amenazas a una periodista.

Se pudrió todo en la Liga Mendocina.&nbsp;

El club Rodeo del Medio sacó un polémico y repudiable comunicado tras el escándalo en el partido de la Liga Mendocina ante Fray Luis Beltrán, por la fecha 8 del Clausura.

A través del mismo, el club intenta aclarar que está en contra de la violencia, pero al mismo tiempo justifica el accionar del jugador Misael Torres, quien agredió al árbitro Matías Fernández, al personal de seguridad privada y luego, amenazó a la periodista que grabó los hechos.

El comunicado completo

comunicado

Noticia en desarrollo...

