Papelón en la Liga Mendocina: lo echaron, agredió al árbitro y terminó "tackleando" a un seguridad

Este miércoles se disputaba el clásico entre Fray Luis Beltrán y Rodeo del Medio , en una nueva jornada de la Liga Mendocina de Fútbol. El partido, correspondiente a la fecha 8 del Clausura, debía jugarse el fin de semana pero por al lluvia, que afectó el campo de juego, se postergó para hoy.

Y la historia no tuvo un final feliz, porque de hecho, el encuentro no pudo completarse por falta de garantías en materia de seguridad, luego de algunos escándalos dentro del campo de juego del Rafael Alonso , el estadio del Fraile.

En un momento del encuentro, por una agresión, fue expulsado el experimentado jugador de Rodeo del Medio, Misael Torres y todo se fue de las manos. El futbolista agredió al árbitro Matías Fernández y terminó, incluso, tackleando a los guardias de seguridad, en medio del tumulto, como muestran las imágenes.

Tras esos momentos de tensión, la terna arbitral decidió que no estaban dadas las garantías para continuar el partido, que estaba 1 a 0 a favor del local, gracias al tanto de Ramiro Villarreal.

El video de la agresión de Torres a la seguridad de la Liga Mendocina (Gentileza @TiroLibre1)

Una previa caliente, con bandera y amenazas

El pasado domingo, cuando se iba a jugar el clásico, apareció una bandera en uno de los alambrados olímpicos del estadio Rafael Alonso, del Club Fray Luis Beltrán, que generó preocupación y puso en alerta a las autoridades por el grado de violencia del mensaje en cuestión, en la previa del partido.

"Le pegás a los jugadores y a las mujeres porque con La Gloriosa no podés. Rodeo p…", rezaba la bandera que puso en alerta a las autoridades. El "trapo" hacía alusión a lo ocurrido en el partido anterior entre ambos, en donde se registraron serios incidentes.