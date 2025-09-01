La amenazante bandera que apareció en una cancha del fútbol local que generó preocupación

La aparición de una bandera en uno de los alambrados olímpicos del estadio Rafael Alonso , propiedad del Club Fray Luis Beltrán, equipo que participa de la Liga Mendocina de Fútbol , generó este domingo preocupación y puso en alerta a las autoridades por el grado de violencia del mensaje en cuestión.

Este domingo por la tarde, Beltrán y Rodeo del Medio tenían que disputar una nueva edición del clásico , pero debido a las inclemencias climáticas que azotaron buena parte de la provincia durante el fin de semana, el encuentro se postergó.

Así se encontraba el campo de juego del estadio Rafael Alonso durante la mañana del domingo.

Disputadas siete fechas del torneo Clausura de primera división masculina de la Liga Mendocina de Fútbol , el Fraile figura en el 13er lugar de la tabla de posiciones con 9 unidades, mientras que el Toponero aparece 11mo, con un punto más que su histórico rival.

Mayúscula fue la sorpresa que se llevaron los encargados del mantenimiento del estadio Rafael Alonso , cuando se encontraron con el trapo colgado en uno de los alambrados de la cancha ubicada en calle Mariano Moreno de Maipú .

“Le pegás a los jugadores y a las mujeres porque con La Gloriosa no podés. Rodeo p…”, rezaba la bandera que puso en alerta a las autoridades frente al encuentro que se jugará el próximo miércoles, desde las 16, y que hace alusión a lo ocurrido en el partido anterior entre ambos, en donde se registraron serios incidentes.

El club de despegó de la situación

En horas de la tarde del domingo, desde Beltrán emitieron un comunicado en donde se mostraron sorprendidos por el hecho y se despegaron de todo tipo de responsabilidad.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 11.38.50 AM El comunicado de Fray Luis Beltrán sobre el hecho que se dio este domingo en su cancha.

“Desde la comisión directiva del CAFLB queremos informarles que en la mañana de hoy se colocó un cartel en nuestra cancha donde no nos responsabilizamos y desvinculamos a este hecho ocurrido”, expresaron. Por lo pronto, en las próximas horas la Liga Mendocina podría tomar la decisión de jugar el partido a puertas cerradas para evitar un nuevo hecho de violencia.