Rosario: balearon a un grupo de chicos mientras jugaban al fútbol

Un hombre disparó contra un grupo de jóvenes mientras jugaban al fútbol. Si bien todos resultaron heridos, ninguno fue de gravedad.

Un momento estremecedor se vivió este martes en la ciudad de Rosario, Santa Fe, mientras un grupo de jóvenes jugaba al fútbol en una cancha ubicada en el barrio Empalme Graneros. Durante el partido, una persona abrió fuego contra ellos y huyó, dejando varios heridos de bala, aunque ninguno de gravedad.

El tiroteo ocurrió cerca de las 21.30, en una cancha de fútbol ubicada en la calle Barra al 1300 bis. Allí, el grupo de chicos de distintas edades fue víctima de este hombre que disparó. Las edades de los jóvenes van desde los 16 hasta los 23 años.

En el lugar se presentó personal de Gendarmería y de la Policía de Santa Fe, que junto a vehículos particulares se encargaron de trasladar a los heridos.

Todos fueron llevados a distintos hospitales de Rosario con diferentes heridas. Cuatro de ellos fueron trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, mientras que el último fue derivado al Hospital Alberdi.