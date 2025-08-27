Accidente fatal en la General Paz: un policía murió tras caer de su moto

Un hombre perdió la vida en la avenida General Paz. El accidente fatal ocurrió frente al Parque Sarmiento y generó un corte total en la circulación.

Según el reporte de identidad del hombre fallecido, se trata del Inspector de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Mario David Silveria.

Un motociclista falleció en las primeras horas de este miércoles tras protagonizar un violento accidente en la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra. El hecho ocurrió a la altura de Ricardo Balbín, frente al Parque Sarmiento, cuando la moto que conducía la víctima impactó contra un guardrail.

Así trabajó el personal del SAME en el accidente fatal Accidente en General Paz De acuerdo con las primeras informaciones, tras el siniestro vial, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se acercó rápidamente al lugar y solicitó un helicóptero sanitario para trasladar de urgencia al hombre a un centro de salud.

Sin embargo, la asistencia no llegó a concretarse porque el motociclista falleció en plena calzada como consecuencia de las graves heridas.

Según el reporte de identidad del hombre fallecido, se trata del inspector de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Mario David Silveria.

En la zona también trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Como consecuencia del accidente, se produjo un corte total en la circulación de la avenida General Paz, lo que provocó importantes demoras en el tránsito durante la mañana.