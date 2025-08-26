Horror en San Antonio de Areco: la reconstrucción de las últimas horas de Florencia Revah

Tras el hallazgo de los cuerpos de Florencia Revah (31) y Esteban Suárez (45) dentro de un auto abandonado en San Antonio de Areco , la fiscalía a cargo de Luis Emilio Carcagno comenzó a reconstruir las horas previas a la tragedia. Se busca establecer el recorrido y los últimos movimientos de la pareja antes de ser encontrados sin vida.

Según los primeros peritajes y testimonios, los investigadores plantean que Suárez podría haber atacado a Florencia durante una discusión dentro del vehículo y, posteriormente, haberse quitado la vida. La información fue confirmada este martes desde la fiscalía de Mercedes.

Todo comenzó el domingo por la tarde, cuando un vecino dio aviso a la Policía tras observar un Chevrolet Onix blanco estacionado a la vera del camino vecinal conocido como “Yegua Muerta”, a unos 500 metros de la Autovía N°8.

El vehículo estaba cerrado, sin patente, con un agujero de bala en el vidrio trasero del lado del conductor y varios proyectiles tanto dentro como fuera del auto. Dentro, se hallaron los cuerpos de un hombre y una mujer, mientras que en la tapa del tanque de combustible había un trapo.

Según los datos preliminares, Florencia habría dejado su auto particular en una estación de servicio de Nordelta el sábado, y luego, en circunstancias que aún se investigan, se encontró con Suárez. Permanecieron juntos hasta el domingo, cuando se produjo el crimen.

La reconstrucción de los investigadores indica que la pelea habría ocurrido dentro del vehículo de Suárez, momento en el que la mujer recibió al menos cuatro disparos.

El informe oficial detalla que, tras dispararle, Suárez condujo el auto por un camino rural y colocó una tela en la boca del tanque de nafta, aparentemente con la intención de prender fuego el vehículo. Finalmente, se disparó en la cabeza mientras estaba en el asiento del conductor, lo que provocó la rotura del vidrio trasero izquierdo.

pareja hallada muerta en san antonio de areco

Los antecedentes de la pareja

La fiscalía continúa con las pericias técnicas, incluyendo el análisis del posicionamiento de los celulares, para determinar con mayor precisión la secuencia de los últimos movimientos de ambos antes del femicidio y el suicidio.

Por ahora, no se hallaron elementos relevantes en los domicilios de Suárez y Florencia, ambos en el partido de Tigre. Se confirmó que la mujer había denunciado a su expareja por hostigamiento en abril, aunque no existían medidas cautelares vigentes.

Florencia vivía en Nordelta y trabajaba en diversas empresas, la última en una compañía de ventiladores. No mantenía presencia pública en redes sociales. Suárez, residente en El Talar, tenía antecedentes penales y por violencia de género. Ambos mantuvieron una relación de varios años con periodos de separación, y estaban formalmente separados desde hacía meses.

En tanto, se conoció que Suárez fue condenado años atrás por el asesinato de Claudio “La Clotta” Lanzetta en 2001, caso que se resolvió en el Tribunal Oral