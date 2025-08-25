Quién es la pareja que fue hallada muerta dentro de un auto en San Antonio de Areco
La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.
Un aberrante hallazgo mantiene en vilo a la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, donde una pareja fue hallada muerta dentro de un auto tiroteado. En las últimas horas, se conoció la identidad del hombre y la mujer que fueron encontrados sin vida.
Video: así se encontraba el auto de la pareja
Se trata de Florencia Revah y Esteban Suárez. Un vecino fue quien halló el Chevrolet Onix de color blanco cerca de la Ruta Nacional N° 8, detrás del barrio privado Haras “Vacaciones”. Inmediatamente, dio aviso al 911 y personal de la DDI y de la Policía Científica se hicieron presentes en el lugar del hecho.
En las imágenes que se difundieron se observa que el auto de color blanco se encontraba debajo de un árbol y tenía el tanque de nafta abierto con un trapo colgando.
Dentro del auto se encontraban los cuerpos de las víctimas. Por un lado, la mujer estaba en el asiento de atrás, sin signos de vida. Mientras que el hombre, se encontraba en el asiento del conductor y presentaba un disparo en la cabeza. A su lado encontraron un arma. A su vez, los efectivos hallaron varios cartuchos intactos de 9 milímetros entre el capot y el parabrisas.
La principal hipótesis
Los investigadores apuntan a que se trató de un femicidio seguido de suicidio. La primera hipótesis sería que el hombre mató a la mujer desde afuera, luego ingresó al auto y se quitó la vida con la misma arma.
Sin embargo, un orificio de bala en la ventanilla trasera del auto sería el detalle que le podría dar un giro a la investigación. Este dato abre la posibilidad de que una tercera persona haya estado involucrada en el hecho.
La causa está a cargo del fiscal Darío Schapaunic, titular de la UFI N°6 del departamento judicial Mercedes. Se aguardan los resultados de las autopsias y las persas balísticas.