Se conocieron escalofriantes detalles del femicidio que conmocionó a la provincia de Salta

El hombre, identificado como Humberto Darío Choque, habría asesinado a tiros a su pareja y luego se suicidó. Ambos eran agentes policiales.

Un femicidio conmocionó a la provincia de Salta, donde un policía asesinó a tiros a su pareja, quien también era agente policial. Tras el aberrante crimen, el hombre se suicidó. En las últimas horas, se conocieron los resultados de la autopsia al cuerpo de ambos.

La autopsia, llevada a cabo en el Servicio de Tanatología Forense del CIF Orán, reveló que el agresor, identificado como Humberto Darío Choque, recibió un tiro en la cabeza, con orificio de entrada en el parietal derecho y salida en el izquierdo. Por otro lado, la necropsia determinó que Erica Quispe, la víctima, sufrió un shock hipovolémico fulminante luego de ser alcanzada por un disparo en la aorta.

El caso es investigado por la Policía Federal, la cual llevó a cabo el levantamiento de evidencias y el secuestro de armas de fuego.

La principal hipótesis de los investigadores El trágico hecho ocurrió el miércoles por la noche sobre la calle Emilia Bustamante al 1200, a pocos metros de la Base Mitre de la Policía de Salta, en la ciudad de Orán, donde funciona la División de Drogas Peligrosas.