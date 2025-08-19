Se negó a salir con un capo narco y la encontraron muerta en la puerta de su casa

La víctima del femicidio fue identificada como Sther Barroso dos Santos. La familia asegura que fue atacada tras negarse a salir con un capo narco.

La joven que fue asesinada en Río de Janeiro, Brasil.

Un nuevo femicidio mantiene en vilo a Río de Janeiro, Brasil, donde una joven de 22 años fue abusada y asesinada a golpes en Vila Aliança. La familia de la víctima asegura que fue atacada tras negarse a salir con un capo narco.

Según los testigos, la joven, identificada como Sther Barroso dos Santos, recibió una salvaje golpiza tras negarse haberse negado a salir de fiesta con el narco Bruno da Silva Loureiro, alias “Coronel”, quien pertenece a la banda criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

Según trascendió, el cuerpo de Sther apareció desfigurado en la puerta de su casa. La familia de la joven la llevó al Hospital Albert Schweitzer, en Realengo. Sin embargo, la joven llegó al centro de salud sin signos vitales.

Según reveló el medio brasileño R7, los exámenes del Instituto Médico Forense (IML) confirmaron que la joven fue víctima de abuso sexual.