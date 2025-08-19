El Vaticano restaurará la sublime obra 'Juicio Final' de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina

El Vaticano ha dicho que iniciará en 2026 la restauración del fresco 'Juicio Final' de Miguel Ángel, que está en la Capilla Sixtina de la Santa Sede.

El Vaticano iniciará en 2026 una obra extraordinaria de mantenimiento del fresco del 'Juicio Final' del artisa Miguel Ángel, ubicado en la Capilla Sixtina una de las obras más conocidas y admiradas del mundo. Hasta una docena de restauradores podrán trabajar en simultáneo.

Según ha asegurado el nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, Paolo Violini, en una entrevista a 'Vatican News' recogida por Europa Press, la obra está previsto que dure cerca de tres meses, de enero a marzo. En ese tiempo se instalarán andamios que cubrirán todo el muro y ha añadido que el objetivo terminar en marzo, "para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa".

"Consistirán en una docena de plataformas de trabajo con elevador que, para reducir los tiempos de trabajo y evitar obstruir la vista del público, nos permitirá trabajar con hasta 10 o 12 personas simultáneamente y tener una experiencia cercana con la obra", ha apuntado Violini, sobre la obra del gran Miguel Ángel.

El Vaticano implementa el operativo Igualmente, ha indicado que estas obras complementarán el mantenimiento regular, que se realiza anualmente con un elevador mecánico o "araña" en la Capilla Sixtina. Además, ha agregado que es "necesario" debido al "impacto que la gran cantidad de visitantes" que tiene en la conservación de los frescos del Vaticano.