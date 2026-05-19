Cambio climático: Latinoamérica vivió episodios de calor extremo "sin precedentes"

Latinoamérica vivió episodios de calor extremo "sin precedentes" en 2025, en el marco del cambio climático , con temperaturas muy por encima de la media y sequías de gran alcance, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) divulgado este lunes en Brasil.

El organismo de las Naciones Unidas ha alertado de que los niveles del mar aumentan "más rápido que la media mundial" en la costa sudamericana bañada por el Atlántico y en el litoral de América Central y el Caribe, mientras que los océanos continúan calentándose.

Por otro lado, los glaciares andinos "están perdiendo masa a un ritmo acelerado", lo que pone en peligro la seguridad hídrica de la región a largo plazo.

"Las señales de un clima cambiante son inequívocas en toda América Latina y el Caribe", afirma la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, en el estudio.

"En este informe se evidencia el incremento de los riesgos, pero también el aumento de nuestra capacidad de anticipación y de actuación para salvar vidas y proteger medios de subsistencia", añade.

La OMM resalta que, ante el influjo del cambio climático, 2025 se situó entre el quinto y el octavo año más cálido de la historia de la región, con una temperatura media alrededor de 0,40 °C superior al promedio registrado entre 1991 y 2020.

La sequía golpea a los venezolanos. Foto: Dpa. La sequía también golpea en el marco del cambio climático. Foto: Dpa

Sequías de gran alcance

En este contexto, cita los 52,7 °C alcanzados en Mexicali, lo que supuso un nuevo récord nacional en México, o el máximo histórico alcanzado en la ciudad brasileña de São Paulo a finales de 2025 (37,2 °C).

Asimismo recoge las múltiples olas de calor en el conjunto de Mesoamérica, que se tradujeron en que los termómetros superaron los 40 y 45 °C.

Las sequías de gran alcance igualmente golpearon algunas zonas de América Latina, provocando pérdidas en el sector agrícola y un ambiente más favorable para la proliferación de incendios.

En este apartado, hasta el 85 % del territorio mexicano se vio afectado por la falta de lluvias y hubo déficits de precipitaciones de más del 40 % en puntos del sur de Sudamérica.

Las lluvias extremas

En contraste, Latinoamérica fue el escenario el año pasado de episodios de lluvias extremas, graves inundaciones -con muertos y decenas de miles de afectados en Perú, Ecuador y México- y ciclones tropicales "devastadores".

Uno de los ejemplos más impactantes fue el huracán Melissa, en octubre de 2025, el primero de categoría 5 en tocar tierra en Jamaica.

Su paso por ese país dejó 45 muertos y pérdidas económicas de cerca de 9.000 millones de dólares (unos 7.750 millones de euros), equivalentes al 41 % de su producto interior bruto (PIB). Efe