Vladimir Putin impuso requisitos para reunirse con Zelenski en Moscú: la tajante respuesta de Ucrania
Mientras Donald Trump promueve una reunión trilateral, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski siguen marcando distancia con distintos requisitos.
Donald Trump anunció que había comenzado a organizar una reunión trilateral junto a los presidentes de Rusia y Ucrania, Vladimir Putin y Volodímir Zelenski, en el marco de las negociaciones por el final de la guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, estos dos impusieron una serie de requisitos para que el encuentro se realice efectivamente.
Según las declaraciones de Trump, la reunión se realizaría si las condiciones son favorables y agregó que contactaría a Putin una vez finalizado su encuentro con Zelenski y los líderes europeos en la Casa Blanca.
Desde Moscú, el canciller Serguéi Lavrov declaró que cualquier encuentro entre los mandatarios debe ser "preparado minuciosamente" y reiteró que una negociación sin atender los intereses de seguridad de Rusia carece de viabilidad. Lavrov remarcó que no puede hablarse de un acuerdo duradero sin respeto a los derechos de la población rusoparlante en Ucrania, posición que repitió en una entrevista difundida por la televisión estatal rusa.
Qué dijo Vladimir Putin ante la posibilidad de una reunión trilateral
El lunes, una fuente cercana a las negociaciones reveló que Putin propuso realizar la reunión solamente en Moscú, pero el presidente ucraniano se negó a viajar a la capital rusa. El mismo día, el presidente Trump mencionó la posibilidad de organizar la cumbre en formato trilateral, y añadió que el presidente ruso estaba “esperando su llamada”.
La propuesta de Suiza para concretar la reunión trilateral
Por otra parte, Suiza ofreció ser sede de una eventual cumbre y garantizar inmunidad diplomática al presidente ruso, quien enfrenta una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Por su parte, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó que, en la reciente conversación entre Trump y Putin, se discutió la posibilidad de elevar el nivel de representación de Rusia y Ucrania en las negociaciones. No obstante, no se definió un eventual encuentro entre los presidentes. Ushakov subrayó que el Kremlin no reconoce a Zelenski como presidente legítimo desde mayo de 2024.