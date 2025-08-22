Dos ladrones fueron detenidos mientras robaban en una vivienda de la Sexta Sección
El dueño de la casa denunció el robo a través de Ojos en Alerta y preventores y policías sorprendieron a los ladrones. Uno de los sospechosos es menor de edad.
Dos ladrones fueron detenidos la mañana de este viernes luego de entrar a robar a una casa de la Sexta Sección, en la Ciudad de Mendoza. Los sospechosos cayeron gracias a que el dueño alertó a las autoridades sobre la presencia de delincuentes en el interior de su propiedad a través del sistema Ojos en Alerta.
El hecho ocurrió en una casa de calle Luis Agote, cuando el propietario dio aviso sobre dos individuos desconocidos que habían ingresado en su vivienda de calle Luis Agote. Asimismo, agregó que su esposa se encontraba sola en el inmueble y que los sospechosos tenían claras intenciones de robo.
Rápida intervención y dos detenidos
De inmediato, se desplazó a la escena a personal de Preventores y policías de la Comisaría Sexta. Una vez allí, entrevistaron a la víctima, quien confirmó que los sujetos aún permanecían dentro de la casa.
Frente a eso, los uniformados entraron al domicilio y lograron aprehender a los dos sujetos, quienes afirmaron que se encuentran en situación de calle. Entre sus pertenencias tenían cadenas y pulseras de oro que habían sustraído en el lugar.
Por su parte, al identificar a los malvivientes, se constató que uno de ellos era menor de edad, motivo por el cual fue trasladado al Polo Judicial Penal. En tanto, el otro sospechoso fue alojado en una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.