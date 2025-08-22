Liberaron a "Shishi", el creador de "Al Ángulo TV", la plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol

El miércoles pasado, el creador de "Al Ángulo TV" había sido detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Este viernes, Alejo Leonel Warles, alias “Shishi”, el creador de la plataforma ilegal “Al Ángulo TV ” que retransmitía partidos de fútbol nacionales e internacionales y Fórmula 1, fue liberado.

El miércoles pasado, el youtuber de 25 años había sido detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, durante un operativo llevado a cabo por oficiales de División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

En las últimas horas, Warles fue excarcelado tras el pedido de su abogado Fernando Madeo Facente, quien apuntó a la falta de antecedentes del acusado y a que se trata de un delito excarcelable.

Cómo operaba la plataforma ilegal La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, en colaboración con uno de sus socios, LALIGA de fútbol profesional de España. Según trascendió, “Al Ángulo TV” operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado.

Además, hace poco tiempo puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, lo que posicionó al sitio como uno de los canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país.