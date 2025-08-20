Capturaron al creador de una plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol

Se trata de la plataforma ilegal “Al Ángulo TV” que retransmitía partidos de fútbol nacionales e internacionales y Fórmula 1.

El presunto creador de la plataforma ilegal “Al Ángulo TV” que retransmitía partidos de fútbol nacionales e internacionales y Fórmula 1, fue detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El sitio era uno de los canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país.

Video: así allanaron el domicilio del acusado Este miércoles, oficiales de División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y de la DDI San Isidro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, allanaron el domicilio del acusado, identificado como "Shishi" y lo capturaron. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron computadoras, celulares y otros equipos tecnológicos con los que habría montado su empresa ilegal de retransmisiones de partidos de fútbol.

Cómo operaba la plataforma ilegal La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, en colaboración con uno de sus socios, LALIGA de fútbol profesional de España. Según trascendió, “Al Ángulo TV” operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado.

Además, hace poco tiempo puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, lo que posicionó al sitio como uno de los canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país.

Al Angulo TV X Tanto los sitios como el aplicativo “Al Angulo TV” se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales. Luego, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales también fueron incautadas.