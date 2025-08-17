Ordenaron el cierre inmediato de Magis TV

La plataforma gratuita ha sido denunciada por trabajar en la ilegalidad. ¿Cuál es el presente de Magis TV y de sus usuarios?

En los últimos meses, Magis TV tomó una gran popularidad gracias a los fanáticos del deporte al ofrecer partidos de fútbol, Fórmula 1 y otras tantas disciplinas de manera gratuita. Más tarde, tomó reconocimiento al ofrecer contenidos on demand pertenecientes a cualquier plataforma paga.

Hoy, Magis TV afronta un complicado presente debido a que se trata de una plataforma ilegal que, además, puede exponer a los usuarios a posibles peligros relacionados con la ciberdelincuencia. El servicio que brinda es a través de piratería ya que no se contrata ninguna certificación y al ser gratuito, muchas personas dejan de abonar las suscripciones a diferentes plataformas, como puede ser Netflix, Dinsey+, Paramount, HBO o incluso compañías de cable. Además, Magis TV no puede ser descargada desde las tiendas oficiales de los dispositivos y para utilizarla se debe bajar desde un APK externo, los cuales pueden contener virus o ser maliciosos.

Magis TV, en la mira. ¿Por qué ordenaron el cierre de Magis TV? La plataforma de Magis TV les solicita a los usuarios que realicen un registro y carguen, entre otras cosas, su número de teléfono y una cuenta de correo electrónico; y aunque esto pueda resultar inofensivo, puede convertirse en un problema.