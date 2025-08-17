Plataformas|
Ordenaron el cierre inmediato de Magis TV
La plataforma gratuita ha sido denunciada por trabajar en la ilegalidad. ¿Cuál es el presente de Magis TV y de sus usuarios?
En los últimos meses, Magis TV tomó una gran popularidad gracias a los fanáticos del deporte al ofrecer partidos de fútbol, Fórmula 1 y otras tantas disciplinas de manera gratuita. Más tarde, tomó reconocimiento al ofrecer contenidos on demand pertenecientes a cualquier plataforma paga.
Hoy, Magis TV afronta un complicado presente debido a que se trata de una plataforma ilegal que, además, puede exponer a los usuarios a posibles peligros relacionados con la ciberdelincuencia. El servicio que brinda es a través de piratería ya que no se contrata ninguna certificación y al ser gratuito, muchas personas dejan de abonar las suscripciones a diferentes plataformas, como puede ser Netflix, Dinsey+, Paramount, HBO o incluso compañías de cable. Además, Magis TV no puede ser descargada desde las tiendas oficiales de los dispositivos y para utilizarla se debe bajar desde un APK externo, los cuales pueden contener virus o ser maliciosos.
¿Por qué ordenaron el cierre de Magis TV?
La plataforma de Magis TV les solicita a los usuarios que realicen un registro y carguen, entre otras cosas, su número de teléfono y una cuenta de correo electrónico; y aunque esto pueda resultar inofensivo, puede convertirse en un problema.
Al no tener un respaldo oficial, la aplicación podría vulnerar la privacidad de las personas que brindan sus medios de contacto. Además, al permitir ciertos accesos en los teléfonos o computadoras, podrían verse afectados distintos documentos del dispositivo. En este sentido, se ha solicitado que la plataforma cese su servicio de inmediato.