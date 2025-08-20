Quién es "Shishi", el creador de la plataforma "Al Ángulo TV" que retransmitía partidos de fútbol

La plataforma “Al Ángulo TV” era uno de los canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país.

Este miércoles, el creador de la plataforma ilegal “Al Ángulo TV” que retransmitía partidos de fútbol nacionales e internacionales y Fórmula 1, fue detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. El sitio era uno de los canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país.

Video: así allanaron el domicilio del acusado Capturaron al creador de una plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol Capturaron al creador de una plataforma ilegal que retransmitía partidos de fútbol Se trata de Alejo Leonel Warles, alias “Shishi”, un youtuber de 25 años que cuenta con más de 100 mil seguidores en su cuenta de X. El detenido reconoció su conocimiento de la ilegalidad de su actividad y aseguró que nadie podía atraparlo.

Cómo operaba la plataforma ilegal La investigación judicial fue impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, en colaboración con uno de sus socios, LALIGA de fútbol profesional de España. Según trascendió, “Al Ángulo TV” operaba con unos 14 dominios que funcionaban como espejo para replicar el contenido robado.

Además, hace poco tiempo puso operativa en formato de aplicativo de Android su señal, lo que posicionó al sitio como uno de los canales más importantes de distribución de contenido pirata en el país.

Al Angulo TV X Tanto los sitios como el aplicativo “Al Angulo TV” se encontraban programados para monetizar, recolectando la mayor cantidad de ingresos posibles con estructuras de publicidad informal que exponen a los usuarios a ataques, mediante la infección de equipos con malware, y el robo de datos personales. Luego, el acusado administraba los fondos recaudados a través de cuentas en billeteras virtuales y criptomonedas, las cuales también fueron incautadas.