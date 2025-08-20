Qué es "Al Ángulo TV", la plataforma pirata para ver fútbol cuyo creador fue detenido

Este miércoles en Paraná, Entre Ríos, fue detenido el presunto responsable de crear una plataforma pirata que retransmitía los partidos de fútbol y competencias de la Fórmula 1 sin contar con derechos legales. Se trata de "Shishi", quien le dio vida a " Al Ángulo TV ". Algo similar había ocurrido con el presunto creador de Fútbol Libre en 2024.

El operativo fue realizado de manera conjunta por la División Unidad Operativa Federal de la Policía Federal Argentina en Paraná y por agentes de la DDI de San Isidro.

Durante el allanamiento en la vivienda del sospechoso, identificado como “Shishi”, se incautaron teléfonos celulares, computadoras y diversos dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados para mantener la red ilegal en funcionamiento.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, con apoyo de LaLiga de España. Según los informes, la plataforma utilizaba al menos 14 dominios espejo para difundir los contenidos y recientemente había lanzado una aplicación para Android, lo que amplió su alcance y la posicionó como uno de los principales portales de transmisión ilegal en Argentina.

“Al Ángulo TV” es una plataforma ilegal de transmisión de contenidos deportivos que funcionaba en Argentina.

Se dedicaba principalmente a retransmitir partidos de fútbol y competencias como la Fórmula 1 sin contar con los derechos correspondientes. Operaba a través de diferentes dominios espejo en internet y, en los últimos meses, incluso había lanzado una aplicación para Android, lo que amplió su alcance.

Además, su cuenta en X tiene miles de seguidores y es por eso que la detención de Shishi generó polémica en las redes sociales. Los fieles seguidores piden su liberación y hasta se ha llegado a vincular (a modo de broma) a una periodista con el caso.

Resulta que la conocida relatora Lola del Carril consultó en las últimas horas por las aplicaciones por las que miraban sus seguidores los partidos de fútbol. El creador de Al Ángulo le contestó que utilizaba "todas las plataformas legales", en modo irónico. A las pocas horas fue detenido.

aa La última interacción en redes de Al Ángulo TV.

Si bien no está vinculada con el caso, los usuarios de las redes aprovecharon la situación para generar memes y contenido al respecto.

Por qué detuvieron al creador de Al Ángulo TV

El sitio generaba ingresos a través de publicidad no oficial, lo que además exponía a los usuarios a riesgos de seguridad como virus, robo de datos y ataques informáticos.

El dinero recaudado era derivado a billeteras virtuales y cuentas en criptomonedas, las cuales también quedaron bajo investigación judicial.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro, que continúa recolectando pruebas para avanzar en el proceso judicial