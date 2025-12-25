Cruzar a Chile en Navidad: de cuánto son las demoras en el paso Cristo Redentor

Cientos de mendocinos iniciaron viaje hacia Chile este jueves y ya hay demoras en el paso Cristo Redentor.

Este jueves 25 de diciembre, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

En el inicio de la temporada alta, desde la Coordinación del Sistema Integrado confirmaron que las demoras en el Complejo los Libertadores son de 90 minutos. Con el correr de las horas, el tiempo de espera fue aumentando: cerca de las 11 de la mañana tan solo se registraban 20 minutos de demoras.

De acuerdo a lo que ocurre año a año, se espera un gran movimiento de mendocinos partiendo hacia Chile en los próximos días. Para evitar colapsos en alta montaña, días atrás se puso en marcha un operativo especial que se extenderá durante todo el verano.

Cómo es el operativo para evitar que colapse el paso a Chile Desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 20 de marzo de 2026, regirá un operativo integral diseñado para evitar escenas de colapso, largas esperas y riesgos viales en el ingreso a Chile durante el recambio turístico de fin de año y la temporada estival.

Para esto, el Gobierno de Mendoza aplicará el sistema de vehículos encapsulados en el Paso Internacional Cristo Redentor: los vehículos no avanzan de manera individual y desordenada, sino que son organizados en grupos o “cápsulas” que se liberan de forma escalonada y controlada, en función de la capacidad operativa del sistema fronterizo.