Arranca el período más crítico para cruzar a Chile y se activa el sistema de vehículos encapsulados

Con la mirada puesta en evitar escenas de colapso, largas esperas y riesgos viales en el ingreso a Chile durante el recambio turístico de fin de año y la temporada estival, el Gobierno de Mendoza volvió a poner en el centro una herramienta que ya demostró ser clave en momentos críticos: la aplicación del sistema de vehículos encapsulados en el Paso Internacional Cristo Redentor .

La estrategia forma parte de un operativo integral que comenzó a regir desde el 20 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, período en el que históricamente se concentran los mayores flujos de tránsito hacia el sistema fronterizo Los Libertadores. En ese marco, autoridades provinciales y distintos organismos acordaron renovar el trabajo coordinado para anticipar contingencias y ordenar la circulación cuando el sistema se ve superado por la demanda.

Sin embargo, dentro de ese amplio calendario operativo, las miradas están puestas en un tramo específico: el período que va desde Navidad hasta la previa de Año Nuevo , cuando miles de mendocinos optan por cruzar a Chile para pasar las fiestas. Ese lapso es considerado el momento más crítico de la temporada y será el que, en los hechos, pondrá a prueba el funcionamiento real del plan diseñado para la alta montaña.

El eje del operativo no está puesto únicamente en sumar paradores o ampliar zonas de espera, sino en cómo se administra el movimiento vehicular cuando se producen demoras del lado chileno o saturación en el complejo fronterizo. Allí es donde entra en juego el concepto de encapsulamiento: los vehículos no avanzan de manera individual y desordenada, sino que son organizados en grupos o “cápsulas” que se liberan de forma escalonada y controlada, en función de la capacidad operativa del sistema fronterizo.

Para sostener ese esquema, se dispuso una red de paradores estratégicos ya definidos en puntos clave del corredor internacional. Los espacios de espera estarán ubicados en los pulmones de YPF km 1151, Penitentes, Punta de Vacas y el sector de Horcones , y contarán con condiciones para el estacionamiento ordenado de vehículos livianos, además de servicios básicos, asistencia y presencia permanente de personal de seguridad y emergencia.

Estos paradores cumplen un rol central dentro del operativo: permiten contener a los viajeros fuera de las zonas más complejas de la alta montaña, evitan la formación de filas extensas en sectores de riesgo y funcionan como nodos desde los cuales se organizan los traslados en cápsulas hacia el área de Las Cuevas y el complejo fronterizo, de acuerdo con las demoras registradas en Chile.

El operativo contempla la participación coordinada de distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos el Ministerio de Gobierno de Mendoza, la Policía de la provincia, Defensa Civil, Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y personal de Seguridad Vial. A este esquema se suma la articulación permanente con las autoridades chilenas, clave para sincronizar aperturas, ritmos de atención y descongestión del sistema.

Además, se reforzarán los canales de información para los usuarios, donde los conductores podrán consultar el estado del paso, las demoras estimadas y las recomendaciones oficiales antes de iniciar el viaje. La premisa es clara: brindar información anticipada para desalentar traslados innecesarios en momentos de máxima saturación.

En un contexto donde cada temporada estival pone a prueba la capacidad del sistema fronterizo, las autoridades apuestan a que la clave no esté en reaccionar cuando el colapso ya se produjo, sino en administrar la espera de manera ordenada y segura. Y en ese punto, el funcionamiento coordinado de los paradores y el traslado de vehículos en cápsulas aparece como el engranaje central para atravesar el fin de año y el verano sin repetir escenarios críticos del pasado.