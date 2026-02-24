Nintendo Switch 2: ¿conviene comparar esta consola en Chile?

La Nintendo Switch 2 , lanzada en junio de 2025, se convirtió en el nuevo “objeto deseo” para grandes y chicos: mantiene el espíritu híbrido de la Switch original, pero estira la apuesta con más pantalla, más rendimiento y funciones sociales pensadas para jugar conectado. El dilema, en Argentina , es el de siempre: ¿vale la pena el viaje a Chile por precio, o conviene pagar local y evitar vueltas?

Con los números sobre la mesa, la respuesta para la nueva consola de Nintendo no es un sí rotundo ni un no tajante. Depende del tipo de viaje, de cómo ingresás al país y de cuánto peso tienen para vos la garantía y la comodidad.

En mano, la Nintendo Switch 2 se siente como una actualización “grande” en los puntos que más importan en el uso diario . El salto empieza por la pantalla LCD más grande (se menciona 7,9”), con soporte para HDR y tasas altas de refresco (hasta 120 Hz en modo portátil, según versiones y contenidos). A eso se suma la promesa de 4K en modo dock con tecnología de mejora de imagen, y un modo portátil que apunta a 1080p con desempeño variable entre 60 y 120 fps, superando con claridad a la Switch original.

La otra mejora visible está en los Joy-Con rediseñados, que pasan a un sistema de fijación magnética y un formato más grande, pensado para ser más cómodo y estable. Además, la consola mantiene la compatibilidad con la mayoría del catálogo de la Switch anterior, un punto clave para no “empezar de cero” en biblioteca.

En funciones sociales, aparece el botón “C” para GameChat, orientado a comunicación directa con amigos mientras jugás.

Nintendo Switch 2 - Interna 1 El ahorro puede evaporarse en aduana: franquicia terrestre US$300, aérea US$500 por persona según ingreso. Shutterstock

Precio Chile vs. Argentina: el ahorro existe, pero no siempre alcanza

Para aterrizar la comparación con referencias recientes: en Chile, la Nintendo se consigue a $$579.990 CLP en tiendas como Ripley. En Argentina, figura a $1.124.999 ARS en Mercado Libre. Con un dólar en Chile cerca de $869,21 CLP (referencia del 23 de febrero de 2026), esos $579.990 CLP equivalen a US$ 667,26. Si se toma una cotización de $1.405 ARS por dólar (valores del 22 y 23 de febrero de 2026), el costo estimado queda en torno a $937.500 ARS. Una diferencia de apenas $187.499 ARS.

El problema es que el precio no es el único número. Si volvés por vía terrestre, la franquicia general es de US$300 por persona y el excedente paga 50%. Con una compra de ~US$667, el excedente es grande y el impuesto puede comerse el ahorro (y más). Si entrás por vía aérea, la franquicia sube a US$500, y la cuenta mejora, aunque igual tenés que sumar pasajes, traslados y tiempos.

Nintendo Switch 2-Argentina - Interna 1 En Chile cuesta 579.990 CLP; en Argentina ronda 1.124.999 ARS, según listados hoy en línea. Shutterstock

Veredicto: cuándo sí y cuándo no

Cruzar solo por la Nintendo Switch 2, con una diferencia que no es abismal, suele cerrar mal cuando sumás gastos y aduana. En cambio, puede tener sentido si ya viajás por otro motivo, si entrás por avión (franquicia más alta) o si viajás en grupo familiar y podés optimizar franquicias. Del otro lado, comprar en Argentina te da lo más valioso en tecnología cara: menos fricción (envío, cambios, garantía local y cuotas), aunque duela el precio.