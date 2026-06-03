¿Cuáles son las mejores consolas portátiles para jugar fuera del televisor?

El auge de las consolas portátiles para videojuegos abrió una pregunta cada vez más frecuente entre los jugadores: ¿cuál es la mejor opción para disfrutar de una partida desde el sofá, la cama o incluso durante un viaje? La respuesta no es tan simple como elegir el equipo más potente, porque cada dispositivo apunta a un tipo de usuario diferente. Actualmente, las principales alternativas son la PlayStation Portal , la Steam Deck , la Nintendo Switch 2 y una combinación de smartphone con mando externo. Todas permiten jugar lejos del televisor, pero cada una tiene ventajas y limitaciones que conviene conocer antes de invertir dinero .

La propuesta de Sony está pensada para un escenario muy concreto: quienes ya tienen una PlayStation 5 y quieren seguir jugando sin monopolizar el televisor de la casa.

PlayStation Portal ofrece comodidad y experiencia DualSense para usuarios con PS5, ideal desde sofá o cama.

La PlayStation Portal incorpora una pantalla Full HD de 8 pulgadas con frecuencia de 60 Hz y reproduce la experiencia del DualSense gracias a sus gatillos adaptativos y vibración háptica. Su principal fortaleza es la comodidad de uso y la integración con el ecosistema PlayStation.

En condiciones ideales, con una PS5 conectada por cable Ethernet y una red Wi-Fi estable de 5 GHz, la experiencia resulta sorprendentemente fluida. Es una solución perfecta para jugar desde otra habitación, el sofá o la cama.

Sin embargo, depende completamente de una buena conexión. En títulos competitivos donde cada milisegundo cuenta, la latencia puede convertirse en una limitación. Por eso, su rendimiento está más orientado a aventuras, RPG, juegos de acción o experiencias para un solo jugador.

steam deck2 Steam Deck garantiza libertad total, biblioteca PC y mods, sacrificando batería, peso y configuración sencilla. Steam Deck

Steam Deck y Switch 2: dos caminos muy diferentes

Aunque suelen compararse, Steam Deck y Nintendo Switch 2 responden a necesidades distintas.

La consola portátil de Valve apuesta por la libertad absoluta. Permite jugar de forma nativa sin depender de internet, acceder a una enorme biblioteca de PC, instalar mods y ejecutar emuladores. Para muchos usuarios representa la experiencia portátil más completa disponible actualmente.

A cambio, exige algunos sacrificios. Es más pesada, consume más batería y requiere dedicar tiempo a configuraciones y ajustes para obtener el mejor rendimiento posible.

Nintendo Switch 2, por su parte, apuesta por la simplicidad. Mantiene el concepto híbrido que convirtió a la Switch original en un éxito mundial, permitiendo jugar tanto en modo portátil como conectada al televisor.

Su gran atractivo sigue siendo el catálogo exclusivo de Nintendo. Franquicias como Mario, Zelda o Metroid continúan siendo argumentos suficientes para millones de jugadores. Además, la nueva generación mejora el rendimiento general, incorpora una pantalla más moderna y ofrece salida en 4K mediante el dock compatible con tecnologías de escalado.

Nintendo Switch 2 - Interna 1 Nintendo Switch 2 combina portabilidad y dock 4K, destacando catálogo exclusivo y facilidad de uso. Shutterstock

El celular sigue siendo la opción más económica

Existe una cuarta alternativa que suele pasar desapercibida: utilizar un teléfono móvil junto con un mando compatible.

Para quienes ya cuentan con un smartphone moderno, la inversión es mínima. Accesorios como Backbone o modelos similares permiten transformar el celular en una consola portátil capaz de ejecutar servicios de streaming, emuladores o juegos móviles con una experiencia mucho más cómoda.

Sus ventajas son evidentes: menor costo y gran versatilidad. Sin embargo, también presenta limitaciones. La batería del teléfono debe compartirse entre todas las tareas, la ergonomía suele ser inferior a la de una consola dedicada y las notificaciones pueden interrumpir la experiencia.

juegos celular4 Los celulares funcionan como consolas portátiles: son económicos y versátiles, aunque limitados por batería, ergonomía y notificaciones constantes. Imagen generada por la IA

En definitiva, no existe una respuesta universal. La PlayStation Portal es ideal para quienes viven dentro del ecosistema PS5; la Steam Deck destaca por su libertad y potencia portátil; la Nintendo Switch 2 sigue siendo la mejor puerta de entrada al universo de la gran "N"; y el smartphone con mando continúa siendo la opción más accesible. La mejor elección dependerá menos de las especificaciones técnicas y más de cómo, dónde y a qué tipo de juegos quiera jugar cada usuario.