¿Cuáles son las mejores consolas portátiles para jugar fuera del televisor?
PlayStation Portal, Steam Deck y la Nintendo Switch 2 ofrecen experiencias muy distintas. Las claves para elegir las mejores consolas portátiles en 2026.
El auge de las consolas portátiles para videojuegos abrió una pregunta cada vez más frecuente entre los jugadores: ¿cuál es la mejor opción para disfrutar de una partida desde el sofá, la cama o incluso durante un viaje? La respuesta no es tan simple como elegir el equipo más potente, porque cada dispositivo apunta a un tipo de usuario diferente. Actualmente, las principales alternativas son la PlayStation Portal, la Steam Deck, la Nintendo Switch 2 y una combinación de smartphone con mando externo. Todas permiten jugar lejos del televisor, pero cada una tiene ventajas y limitaciones que conviene conocer antes de invertir dinero.
PlayStation Portal: la mejor compañera para una PS5
La propuesta de Sony está pensada para un escenario muy concreto: quienes ya tienen una PlayStation 5 y quieren seguir jugando sin monopolizar el televisor de la casa.
La PlayStation Portal incorpora una pantalla Full HD de 8 pulgadas con frecuencia de 60 Hz y reproduce la experiencia del DualSense gracias a sus gatillos adaptativos y vibración háptica. Su principal fortaleza es la comodidad de uso y la integración con el ecosistema PlayStation.
En condiciones ideales, con una PS5 conectada por cable Ethernet y una red Wi-Fi estable de 5 GHz, la experiencia resulta sorprendentemente fluida. Es una solución perfecta para jugar desde otra habitación, el sofá o la cama.
Sin embargo, depende completamente de una buena conexión. En títulos competitivos donde cada milisegundo cuenta, la latencia puede convertirse en una limitación. Por eso, su rendimiento está más orientado a aventuras, RPG, juegos de acción o experiencias para un solo jugador.
Steam Deck y Switch 2: dos caminos muy diferentes
Aunque suelen compararse, Steam Deck y Nintendo Switch 2 responden a necesidades distintas.
La consola portátil de Valve apuesta por la libertad absoluta. Permite jugar de forma nativa sin depender de internet, acceder a una enorme biblioteca de PC, instalar mods y ejecutar emuladores. Para muchos usuarios representa la experiencia portátil más completa disponible actualmente.
A cambio, exige algunos sacrificios. Es más pesada, consume más batería y requiere dedicar tiempo a configuraciones y ajustes para obtener el mejor rendimiento posible.
Nintendo Switch 2, por su parte, apuesta por la simplicidad. Mantiene el concepto híbrido que convirtió a la Switch original en un éxito mundial, permitiendo jugar tanto en modo portátil como conectada al televisor.
Su gran atractivo sigue siendo el catálogo exclusivo de Nintendo. Franquicias como Mario, Zelda o Metroid continúan siendo argumentos suficientes para millones de jugadores. Además, la nueva generación mejora el rendimiento general, incorpora una pantalla más moderna y ofrece salida en 4K mediante el dock compatible con tecnologías de escalado.
El celular sigue siendo la opción más económica
Existe una cuarta alternativa que suele pasar desapercibida: utilizar un teléfono móvil junto con un mando compatible.
Para quienes ya cuentan con un smartphone moderno, la inversión es mínima. Accesorios como Backbone o modelos similares permiten transformar el celular en una consola portátil capaz de ejecutar servicios de streaming, emuladores o juegos móviles con una experiencia mucho más cómoda.
Sus ventajas son evidentes: menor costo y gran versatilidad. Sin embargo, también presenta limitaciones. La batería del teléfono debe compartirse entre todas las tareas, la ergonomía suele ser inferior a la de una consola dedicada y las notificaciones pueden interrumpir la experiencia.
En definitiva, no existe una respuesta universal. La PlayStation Portal es ideal para quienes viven dentro del ecosistema PS5; la Steam Deck destaca por su libertad y potencia portátil; la Nintendo Switch 2 sigue siendo la mejor puerta de entrada al universo de la gran "N"; y el smartphone con mando continúa siendo la opción más accesible. La mejor elección dependerá menos de las especificaciones técnicas y más de cómo, dónde y a qué tipo de juegos quiera jugar cada usuario.