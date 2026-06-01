Los 20 mejores juegos de PlayStation 5 que todo gamer debería jugar al menos una vez

La PlayStation 5 ya lleva varios años en el mercado y, aunque muchos gamers coinciden en que la generación no estuvo tan marcada por los exclusivos como ocurrió con la PS4, la consola de Sony sigue acumulando un catálogo capaz de justificar por sí solo la inversión. Entre remasterizaciones, secuelas esperadas y nuevas franquicias, la plataforma ofrece algunas de las mejores experiencias más espectaculares disponibles actualmente.

La realidad es que muchos de los juegos que nacieron como exclusivos terminaron llegando a PC, pero eso no les quita mérito. De hecho, varios de ellos continúan siendo referencias obligadas para quienes buscan aprovechar al máximo el hardware de la consola y las posibilidades del DualSense.

Entre los nombres imprescindibles aparecen las dos entregas de Horizon. Tanto Horizon Zero Dawn Remastered como Horizon Forbidden West ofrecen una combinación difícil de encontrar en otros videojuegos: mundos abiertos gigantescos, combates contra criaturas robóticas y una historia de ciencia ficción que se vuelve cada vez más fascinante a medida que se descubren los secretos del planeta.

Otro de los grandes protagonistas es God of War Ragnarök, la continuación de la reinvención de Kratos iniciada en 2018. Con un combate más refinado, escenarios espectaculares y una narrativa que cierra la saga nórdica, sigue siendo una de las experiencias más completas disponibles en PS5.

La lista también incluye The Last of Us Part I y The Last of Us Part II Remastered. Más allá de las discusiones que aún genera su historia, la secuela continúa destacándose por su nivel técnico, sus animaciones y uno de los sistemas de combate más pulidos de toda la industria.

A ellos se suman Ghost of Tsushima Director's Cut y la colección Uncharted: Legacy of Thieves, dos propuestas que representan lo mejor de la aventura cinematográfica marca PlayStation.

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Acción, velocidad y mundos para perderse durante horas

Los fanáticos de la acción tienen varias razones para celebrar. Marvel's Spider-Man Remastered, Spider-Man: Miles Morales y Spider-Man 2 conforman una de las trilogías más entretenidas de la consola, con desplazamientos espectaculares, combates ágiles y una producción digna de una superproducción de Hollywood.

Para quienes buscan algo diferente, Death Stranding 2 ofrece una experiencia única. La nueva obra de Hideo Kojima amplía la fórmula del juego original con más acción, nuevas herramientas y una narrativa tan extraña como fascinante.

También destacan Stellar Blade, uno de los mejores juegos de acción de los últimos años gracias a su exigente sistema de combate, y Returnal, una desafiante mezcla de disparos y mecánicas roguelike que aprovecha como pocos las funciones del DualSense.

En el terreno de las carreras, Gran Turismo 7 sigue siendo el gran referente del género, mientras que Ratchet & Clank: Rift Apart demuestra hasta dónde puede llegar la potencia de la PlayStation 5 con cambios de escenarios instantáneos y una fluidez impresionante.

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Los exclusivos que mantienen viva la identidad de PlayStation

Aunque el debate sobre los exclusivos sigue abierto, todavía existen juegos que ayudan a definir la personalidad de la consola. Astro's Playroom, incluido de forma gratuita con cada PlayStation 5, es una auténtica carta de amor a la historia de PlayStation y una demostración perfecta de las capacidades del control DualSense.

También aparecen títulos como Demon's Souls Remake, considerado por muchos uno de los videojuegos visualmente más impactantes de toda la generación, y propuestas más recientes como Ghost of Ytei, heredero espiritual de Ghost of Tsushima, que apuesta por una nueva protagonista y una historia de venganza ambientada en un Japón espectacular.

Completan la lista experiencias como Days Gone Remastered, que encontró una segunda vida en PlayStation 5 gracias a mejoras gráficas y nuevos modos de juego, además de Saros, uno de los lanzamientos más prometedores para quienes disfrutaron de Returnal pero buscaban una experiencia más accesible.

Quizás la generación de PlayStation 5 no haya estado dominada por los exclusivos como ocurrió en el pasado, pero su catálogo demuestra que Sony sigue teniendo algunas de las mejores aventuras del mercado. Desde mundos abiertos gigantescos hasta shooters, juegos de carreras y experiencias cinematográficas, la consola ofrece más de una razón para pasar cientos de horas frente a la pantalla.