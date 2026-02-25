El paso a Chile desde Argentina que no es Los Libertadores y pocos conocen

Los Libertadores no es el único paso para cruzar a Chile desde Argentina. Aquí te contamos sobre otro que conecta a los países en el extremo norte.

Para quienes buscan cruzar a Chile desde Argentina y solo saben del Paso Los Libertadores, aquí les traemos una alternativa no muy conocida. Es el Paso de Jama, un paso fronterizo terrestre que conecta los países a través de la cordillera de los Andes en el extremo norte de ambos países.

Está ubicado en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino, y une el Paraje Jama con la zona de San Pedro de Atacama en Chile. Este paso se encuentra a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en uno de los cruces carreteros más altos de Sudamérica. El clima en la zona es frío y muy seco, típico del altiplano andino, con temperaturas que pueden bajar mucho durante la noche, incluso en verano.

La ruta que atraviesa el paso está formada por la Ruta Nacional 52 en Argentina y la Ruta 27CH en Chile, ambas asfaltadas y diseñadas para resistir las duras condiciones climáticas de altura.

Cuándo se inauguró este paso que une Argentina y Chile El Paso de Jama fue inaugurado en 1991 y desde entonces ha crecido en importancia como corredor para el transporte internacional de mercaderías y también para el turismo. En 2005 se completó la pavimentación, lo que facilitó la circulación de camiones, autos y colectivos por todo el año.

Este paso es parte del llamado Corredor Bioceánico Norte, que une puertos del Atlántico con puertos del Pacífico. Por eso es muy usado por transportistas de Argentina, Paraguay y Brasil que dirigen carga hacia los puertos chilenos del norte.