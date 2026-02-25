Qué fue lo primero que pensó Eric Dane tras recibir el diagnóstico de ELA

Eric Dane murió el 19 de febrero, a los 53 años, tras una batalla con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que había hecho pública en 2025.

Cuando el actor Eric Dane recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en 2025, su principal preocupación fue su familia. En entrevistas explicó que, frente a una enfermedad grave, su prioridad fue estar cerca de sus hijas y seres queridos.

Decidió comunicar su situación públicamente para evitar especulaciones y generar conciencia sobre la ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras, responsables de los movimientos voluntarios del cuerpo. Con el tiempo, esta enfermedad provoca debilidad muscular progresiva y puede afectar la respiración.

El actor señaló que el impacto inicial fue muy fuerte. Sin embargo, se enfocó en el presente y en cómo seguir adelante con el apoyo de su familia. Este acompañamiento se convirtió en un pilar fundamental durante su diagnóstico.

Eric Dane es conocido por sus papeles en Grey's Anatomy, donde interpretó al doctor Mark Sloan, y en Euphoria. A pesar de la enfermedad, expresó su intención de continuar trabajando mientras su salud se lo permitiera.

Eric Dane Eric Dane Qué generó que Eric Dane hablara sobre su enfermedad La ELA no tiene cura, pero existen tratamientos que pueden ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Cada paciente presenta una evolución distinta, y la enfermedad requiere seguimiento médico constante.