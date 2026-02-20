Tres películas para recordar a Eric Dane, el actor de Grey's Anatomy que falleció a sus 53 años

Eric Dane falleció el pasado 19 de febrero a sus 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica. Aquí te dejamos tres películas para recordarlo.

Para tristeza de miles de fanáticos, Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años tras luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que había hecho pública en abril de 2025. Él, alcanzó popularidad mundial gracias a Dr. Mark Sloan, el personaje que interpretó en Grey’s Anatomy.

Y si bien todos lo recuerdan por sus papeles en la pantalla chica, a lo largo de más de dos décadas de carrera, Eric Dane construyó un perfil que va más allá de la televisión. El actor estadounidense también participó en películas que permiten ver otras facetas de su trabajo.

Tres películas para recordar a Eric Dane Una de ellas es Marley y yo, dirigida por David Frankel. Estrenada en 2008 y protagonizada por Owen Wilson y Jennifer Aniston, la película narra la vida de un matrimonio y su caótico perro labrador. Dane interpreta a Sebastian Tunney, es el mejor amigo y colega de trabajo del protagonista, quien le aconseja adoptar al perro Marley para probar si John y Jenny están listos para tener hijos.

22221b Eric Dane en Marley y yo. Otra producción para recordar es Día de San Valentín, comedia romántica dirigida por Garry Marshall. El film reúne a un amplio elenco, entre ellos Julia Roberts, Anne Hathaway y Bradley Cooper. Dane interpreta a Sean Jackson, un jugador de fútbol americano gay que mantiene en secreto su relación.

También, aparece en Burlesque, musical protagonizado por Cher y Christina Aguilera, bajo la dirección de Steve Antin. Estrenada también en 2010, la historia sigue a una joven que busca triunfar en un club nocturno de Los Ángeles. Dane interpreta a Marcus Gerber, un empresario con intereses inmobiliarios que se vincula con el destino del local.