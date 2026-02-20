Qué es la ELA, la enfermedad que sufrió Eric Dane y cómo afecta al cuerpo
Eric Dane se ubicó en el centro de todas las miradas, pero esta vez no fue por su trabajo en alguna producción televisiva o cinematográfica, sino por su triste partida. El actor estadounidense murió el 19 de febrero, a los 53 años. Atravesaba un cuadro de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad que había hecho pública algunos años atrás.
Qué es la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad que sufrió Eric Dane
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica progresiva que afecta a las neuronas motoras, las células del sistema nervioso que controlan el movimiento de los músculos. Cuando estas neuronas dejan de funcionar, los músculos pierden la capacidad de recibir órdenes del cerebro.
Los primeros síntomas suelen ser debilidad muscular, problemas para agarrar objetos o dificultad para caminar. Algunas personas también experimentan calambres o espasmos. Estos signos suelen aparecer de forma gradual y empeoran con el tiempo.
A medida que la ELA avanza, afecta músculos más importantes. Eso puede provocar dificultad para hablar, tragar y, finalmente, respirar, porque los músculos responsables de estas funciones también dependen de las neuronas motoras que se deterioran.
Una característica importante es que no suele afectar los sentidos (como la vista o el oído) ni, en la mayoría de los casos, la función cognitiva. La persona habitualmente mantiene su lucidez mental mientras su cuerpo pierde fuerza.
Actualmente no existe una cura para la ELA. Algunos tratamientos y terapias pueden ayudar a retrasar la progresión de los síntomas o mejorar la calidad de vida, pero no detienen el avance de la enfermedad. Por eso, el manejo médico suele ser multidisciplinario.
La causa exacta de la ELA no se conoce en la mayoría de los casos. Solo un pequeño porcentaje de personas tiene una forma hereditaria relacionada con mutaciones genéticas claras. Es una enfermedad poco común pero grave, y sigue siendo foco de investigación médica en todo el mundo. Entenderla mejor ayuda a apoyar a quienes viven con esta condición y a promover avances en tratamiento.