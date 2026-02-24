Paso a Chile: cómo se encuentra y cuál es el pronóstico en alta montaña

El paso a Chile está habilitado las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, durante las 24 horas.

Para este martes, el pronóstico de la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa cielo despejado en alta montaña, mientras que a primera hora de la mañana se registran las siguientes temperaturas:

Uspallata: 10°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 2°

Las Cuevas: - 1° Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña previo a iniciar viaje. Los datos oficiales del paso a Chile se pueden chequear a través de la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios: