El camino poco conocido a Chile desde Argentina sin demoras

El paso más famoso para cruzar conecta Mendoza con Santiago. Sin embargo, hay otra opción para ir a Chile y aquí te la contamos.

El paso más famoso para cruzar a Chile desde Argentina es el Cristo Redentor que conecta Mendoza con Santiago. Aunque es muy usado, suele sufrir demoras importantes por el clima, especialmente en invierno, cuando la nieve y el viento pueden cerrar el tránsito por largas horas.

Para quienes buscan evitar largas filas y complicaciones, existe un camino alternativo poco conocido: el Paso Cardenal Samoré, cerca de Villa La Angostura (Patagonia). Este cruce tiene la ventaja de estar a menor altura que otros pasos, lo que hace que permanezca abierto casi todo el año.

Cómo es el camino poco conocido a Chile desde Argentina La ruta hacia Samoré, por la Ruta Nacional 231, es un recorrido que combina belleza natural y comodidad. Durante el trayecto se pueden apreciar lagos cristalinos, bosques frondosos y volcanes, convirtiendo el viaje en una experiencia en sí misma.

Paso Cardenal Samoré Paso Cardenal Samoré, el paso conocido de Argentina a Chile. Dario Alpern Al cruzar hacia Chile por Samoré, se llega a la ciudad de Osorno, desde donde es fácil continuar hacia destinos turísticos populares como Puerto Montt o Valdivia. Muchos viajeros lo eligen por la seguridad de que no habrá cierres inesperados.

El cruce no solo es eficiente, sino que también permite disfrutar de atractivos naturales en los alrededores, como senderos, parques y termas. Así, el paso se convierte en parte del plan de viaje y no solo en un trámite fronterizo.